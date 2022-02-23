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۴ اسفند ۱۴۰۰، ۱۱:۳۴

در جریان بررسی بودجه؛

شرایط بررسی پرونده مودیان مالیات بر ارزش افزوده مشخص شد

شرایط بررسی پرونده مودیان مالیات بر ارزش افزوده مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شرایط بررسی پرونده مودیان مالیات بر ارزش افزوده در سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ را مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۴ اسفند ماه) و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بند (ب) تبصره ۶ لایحه بودجه را بررسی و تصویب کردند.

مطابق با این مصوبه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می‌شود ظرف یک سال، آن بخشی از پرونده‌های مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم کرده‌اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند، براساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، بدون رسیدگی قطعی نماید.

درآمدهای وصولی دولت مرتبط به این بند به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۱۶ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور و عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها حسب مورد به حساب‌های مربوط واریز می‌شود.

کد مطلب 5431615
زهرا علیدادی

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