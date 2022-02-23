ششمین جلسه بررسی بودجه ۱۴۰۱ پایان یافت/ ادامه جلسه ساعت ۱۴

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش، ششمین جلسه بررسی جزئیات بودجه سال ۱۴۰۱ با اعلام محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی پایان یافت.

جلسه بعدی مجلس برای بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ ساعت ۱۴ عصر امروز برگزار می‌شود.