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۴ اسفند ۱۴۰۰، ۱۲:۴۰

با اعلام قالیباف؛

ششمین جلسه بررسی بودجه ۱۴۰۱ پایان یافت/ ادامه جلسه ساعت ۱۴

ششمین جلسه بررسی بودجه ۱۴۰۱ پایان یافت/ ادامه جلسه ساعت ۱۴

دقایقی پیش، ششمین جلسه بررسی جزئیات بودجه سال ۱۴۰۱ با اعلام رئیس مجلس شورای اسلامی پایان یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش، ششمین جلسه بررسی جزئیات بودجه سال ۱۴۰۱ با اعلام محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی پایان یافت.

جلسه بعدی مجلس برای بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ ساعت ۱۴ عصر امروز برگزار می‌شود.

کد مطلب 5431712
زهرا علیدادی

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