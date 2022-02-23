۶۱ میلیارد ریال به حساب دهیاران بخش شنبه و طسوج واریز شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی چهارشنبه شب در نشست با دهیاران و شوراهای بخش شنبه و طسوج با تاکید بر اینکه به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی اقدامات ارزشمندی در روستاها شاهد هستیم، اظهار داشت: انتظار داریم شوراها و دهیاران از طرح نخبه پروری حمایت کنند.

وی افزود: دهیاران طرح‌های اشتغال زا در روستاها اجرا کنند تا زمینه فضای کسب و کار برای جوانان در روستاها ایجاد شود و دولت نیز از این طرح‌ها حمایت می‌کند.

بحرانی تصریح کرد: در سال جاری ۱۳ طرح آبخیزداری اجرا شده که ده طرح آن در بخش شنبه و طسوج است.

وی بیان کرد: شوراها و دهیاران باید نسبت به مسائل فرهنگی و دینی در روستاها دغدغه داشته باشند.

بحرانی با بیان اینکه شوراها و دهیاران به وظایف خود اشراف داشته باشند؛ گفت: خدمات نظام در روستا برای مردم تبیین شود.

وی ادامه داد: در سایه اتحاد و همدلی شهرستان توسعه پیدا می‌کند و اختلافات هیچ کمکی نمی‌کند.

فرماندار دشتی تصریح کرد: حضور مردم در بین مسئولین یکی از برکات نظام است و خدمت به مردم توفیق بزرگی است که خدا به همه ما عنایت کرده است که باید قدردان آن باشیم.