قیمت نفت از مرز ۱۰۲ دلار گذشت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اویل پرایس، قیمت شاخص نفت خام برنت دریای شمال امروز (۵ اسفند ماه) در بازارهای جهانی نسبت به آخرین قیمت‌های روز گذشته با ۵ دلار و ۱۷ سنت افزایش به ۱۰۲ دلار و ۱ سنت در هر بشکه رسید که نسبت به آخرین قیمت‌های معاملاتی روز گذشته ۵.۳۴ درصد افزایش را به خود دیده است.

همچنین قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت در بازارهای جهانی با ۴ دلار و ۹۱ سنت افزایش به ۹۷ دلار و ۱ سنت در هر بشکه رسید که نسبت به آخرین قیمت‌های معاملاتی روز گذشته ۵.۲۷ درصد افزایش را به خود دیده است.

قیمت نفت روز جاری نسبت به ۵ روز پیش با افزایش ۱۰.۴ درصدی یا ۹ دلار و ۳۳ سنتی روبرو شده است، همچنین قیمت این محصول نسبت به ۲۰ روز پیش با ۱۶.۳ درصد رشد یا افزایشی ۱۴ دلار و ۱۳ سنتی و نسبت به دو ماه پیش با افزایشی ۳۷.۲ درصدی یا ۳۷ دلار و ۲ سنتی روبرو شده است.

از طرف دیگر قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت روز جاری نسبت به ۵ روز پیش با ۵.۷۴ درصدی یا ۵ دلار و ۲۷ سنتی روبرو شده است، همچنین قیمت این محصول نسبت به ۲۰ روز پیش با ۱۲.۹۶ درصدی یا ۱۱ دلار و ۱۴ سنتی و نسبت به دو ماه پیش با ۳۷.۶۷ درصدی یا ۲۶ دلار و ۵۷ سنتی روبرو شده است. ‌