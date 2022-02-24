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۵ اسفند ۱۴۰۰، ۱۰:۲۴

در پی حمله روسها به اوکراین؛

قیمت نفت از مرز ۱۰۲ دلار گذشت

قیمت نفت از مرز ۱۰۲ دلار گذشت

قیمت نفت برنت خام دریای شمال امروز در بازار جهانی به دلیل حمله روسیه به اوکراین از مرز ۱۰۲ دلار عبور کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اویل پرایس، قیمت شاخص نفت خام برنت دریای شمال امروز (۵ اسفند ماه) در بازارهای جهانی نسبت به آخرین قیمت‌های روز گذشته با ۵ دلار و ۱۷ سنت افزایش به ۱۰۲ دلار و ۱ سنت در هر بشکه رسید که نسبت به آخرین قیمت‌های معاملاتی روز گذشته ۵.۳۴ درصد افزایش را به خود دیده است.

همچنین قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت در بازارهای جهانی با ۴ دلار و ۹۱ سنت افزایش به ۹۷ دلار و ۱ سنت در هر بشکه رسید که نسبت به آخرین قیمت‌های معاملاتی روز گذشته ۵.۲۷ درصد افزایش را به خود دیده است.

قیمت نفت روز جاری نسبت به ۵ روز پیش با افزایش ۱۰.۴ درصدی یا ۹ دلار و ۳۳ سنتی روبرو شده است، همچنین قیمت این محصول نسبت به ۲۰ روز پیش با ۱۶.۳ درصد رشد یا افزایشی ۱۴ دلار و ۱۳ سنتی و نسبت به دو ماه پیش با افزایشی ۳۷.۲ درصدی یا ۳۷ دلار و ۲ سنتی روبرو شده است.

از طرف دیگر قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت روز جاری نسبت به ۵ روز پیش با ۵.۷۴ درصدی یا ۵ دلار و ۲۷ سنتی روبرو شده است، همچنین قیمت این محصول نسبت به ۲۰ روز پیش با ۱۲.۹۶ درصدی یا ۱۱ دلار و ۱۴ سنتی و نسبت به دو ماه پیش با ۳۷.۶۷ درصدی یا ۲۶ دلار و ۵۷ سنتی روبرو شده است.

کد مطلب 5432389

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    نظرات

    • علی IR ۱۴:۴۸ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۵
      1 0
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      اگر غربی ها ایران را تحریم نمی کردند و در دهه اخیر در صنعت نفت و گاز ایران سرمایه گذاری میکردند و به افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز ایران کمک میکردند اکنون جهان با بحران انرژی مواجه نمی شد و اقتصادهای غربی تحت فشار قرار نمیگرفت. اونا خودشان را تحریم کردند، ما مسیر پیشرفت خود را با وجود تحریم طی میکنیم
    • علی IR ۱۴:۵۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۵
      1 0
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      مذاکرات وین را اگر متوقف کنیم قیمت جهانی نفت بیشتر جهش خواهد کرد و اقتصادهای غربی تحت فشار قرار میگیرند و میتوانیم امتیازات بیشتری از غربی ها بگیریم، مذاکرات را متوقف کنیم و شرط آغاز مذاکرات را تعلیق تحریم ها و آزاد سازی منابع مسدود شده تعیین کنیم تا تحت فشار و تحریم مذاکره نکنیم و به نتیجه برسیم

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