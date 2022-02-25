به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تنها تیم بدون شکست و صدرنشین رقابتهای لیگ برتر در هفته نوزدهم هم حریفش را شکست داد تا با استفاده از فرصت تساوی تیمهای پرسپولیس و سپاهان مقابل حریفانشان، فاصله خود را در صدر جدول با نزدیک ترین تعقیب کننده ها افزایش داده و با اعتماد به نفس بیشتری کارش را در ادامه مسابقات دنبال کند.
آبی پوشان کهعنوان بهترین تیم ۱۹ هفته اول همه ادوار لیگ را در اختیار دارند، با ۴۷ امتیاز در ۱۹ بازی حد نصاب ۲/۴۷ امتیاز به ازای هر بازی را ثبت کردهاند که این رکوردی جالب برای هر تیمی در یک لیگ فرسایشی به حساب میآید.
اوج نتیجهگیری استقلال با فرهاد مجیدی در لیگ بیست و یکم به بعد از دربی و هفته نهم این مسابقات به بعد باز میگردد که آبی پوشان در ۱۰ دیداری که به میدان رفتهاند تنها ۲ امتیاز مقابل آلومینیوم از دست داده و به جز آن در ۹ بازی دیگر با رسیدن به پیروزی تمام امتیازات را کسب کردهاند.
استقلال پس از تساوی بدون گل مقابل پرسپولیس در هفته هشتم، ابتدا ۳ پیروزی متوالی مقابل پیکان، سپاهان و فولاد به دست آورد و در حالی که میتوانست آلومینیوم را هم شکست دهد، با گلی که در آخرین ثانیههای بازی دریافت کرد مقابل این تیم متوقف شد تا این بازی تبدیل به تنها بازی آنها بعد از دربی شود که در آن پیروز نشدهاند.
شاگردان مجیدی پس از آن تساوی ۶ بار حریفان خود را به صورت متوالی شکست دادند. آنها به ترتیب مس رفسنجان، نفت مسجد سلیمان، هوادار، ذوب آهن، تراکتور و فجر سپاسی را شکست دادند تا در ۱۰ بازی پی در پی پس از دربی صاحب ۹ پیروزی و یک مساوی باشند که این آماری شگفتانگیز برای این تیم به حساب میآید.
آبی پوشان در پایان هفته نوزدهم لیگ برتر با ثبت بهترین رکوردها مقتدرانه با ۴۷ امتیاز در صدر جدول قرار دارند و نزدیک ترین تعقیب کننده این تیم در فاصله ۵ امتیازی قرار دارد.
استقلالیها در حالی با ۴۷ امتیاز در صدر جدول ایستادهاند که نه تنها هنوز طعم شکست را در جدول نچشیدهاند، بلکه صاحب بیشترین پیروزی، بهترین خط حمله و بهترین خط دفاع و به تبع آن صاحب بهترین تفاضل گل هم میباشند.
مجیدی و شاگردانش که حالا با معضل کمبود بازیکن در قلب خط دفاعی هم مواجه هستند در هفته بیستم لیگ برتر میهمان تیم خوب نساجی هستند که این بازی به دلیل بی خانمانی نساجی به جای قائم شهر در شهر مشهد برگزار میشود و در صورتی که این بازی هم با پیروزی استقلال همراه شود، آنها به هفتمین پیروزی متوالی در این فصل دست مییابند که این هم میتواند یک رکورد جدید برای آنها و البته برای فرهاد مجیدی در تمام ادوار لیگ برتر باشد.
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