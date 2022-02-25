به گزارش خبرنگار مهر، کنسرت نهم اسفند ماه حامد همایون خواننده موسیقی پاپ کشورمان به دلیل ابتلای این هنرمند به کرونا لغو شد. این کنسرت قرار بود در تاریخ یاد شده میزبان مخاطبان در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران باشد.

گروه برگزارکننده کنسرت حامد همایون اعلام کرده وجوه بلیت‌های خریداری شده توسط تماشاگران به آن‌ها عودت داده خواهد شد.

حامد همایون خواننده موسیقی پاپ پس از گذشت پنج سال از انتشار اولین آلبومش، روز چهارشنبه سیزدهم بهمن ماه تازه‌ترین آلبوم خود با نام «برزخ عاشقی» را در دسترس مخاطبان قرار داد.

حامد همایون از جمله خوانندگان موسیقی پاپ کشورمان است که از سال ۱۳۹۵ با انتشار چند تک آهنگ وارد عرصه فعالیت‌های حرفه‌ای موسیقی پاپ شد و در همان سال نیز آلبوم «دوباره عشق» را در دسترس مخاطبان قرار داد. اثری که در همان دوران به عنوان یکی از پرفروش‌ترین آلبوم‌های موسیقی پاپ کشورمان معرفی شد. این خواننده موسیقی پاپ پس از انتشار آلبوم رسمی خود بود که ضمن انتشار چندین تک آهنگ و برگزاری کنسرت‌های متعدد در کشورمان، اجراهای زنده‌ای را نیز در خارج از کشور برگزار کرد