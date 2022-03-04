۱۳ هزار اصله نهال در البرز کاشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر جمعه نهضت درختکاری در شهرک مسکونی مهر ماهدشت برگزار شد، برای این منظور طی اقدامی ویژه، گام اول این نهضت سبز را با حضور گسترده و پرشور مدیران دستگاه‌های اجرایی، اصحاب رسانه، فعالان اجتماعی و محیط زیست و اقشار مختلف مردم برداشته شد.

امروز ۱۳ هزار اصله درخت در شهرک مسکونی پیام ماهدشت کاشته شد.

انتخاب این مکان نیز با توجه به رویکرد استاندار محترم مبنی بر ضرورت توجه به مناطق کمتر برخوردار استان بود.

همچنین امروز جمعی از افراد دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی استان نیز در این برنامه حضور داشتند و نهال کاشتند.

افرادی که تمایل دارند نهال‌هایی که کاشته اند را به نام خود و یا عزیزانشان ثبت نمایند می‌توانند مشخصات خود را به شماره پیامکی ۱۰۰۰۰۱۱۴۲۶۱ ارسال کنند.

این نهضت ادامه دارد و درصدد هستیم سالی ۳ میلیون و ۵۰۰ درخت در البرز کاشته شود تا هویت سبز استان احیا شود.