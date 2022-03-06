به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محسن کازرونی شامگاه شنبه در مراسم جشن میلاد حضرت امام حسین (ع) در حرم مطهر رضوی اظهار کرد: پیامبر (ص) فرمود قسم به خدایی که جانم در دست اوست حسین (ع) اهل بهشت است، محب و دوستدار او هم اهل بهشت است.

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: امام حسین (ع) فرمود اگر کسی کاری برای یک نفر انجام دهد و مشکل او را حل کند، خدا در زمانی که نیاز دارد او را بی نیاز می‌کند.

وی گفت: در خصوص کار خیر امام حسین (ع) همچنین فرموده‌اند که بلاهایی را از شخص خیر برطرف می‌کند که بیش از کاری است که انجام داده است.

آیت‌الله کازرونی افزود: نوکری در خانه اباعبدالله (ع) افتخار است.