به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، سرهنگ محمود سزاوار رئیس سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس از اختتامیه جشنواره «تئاتر سنگر» در تالار رودکی خبر داد.

محمود سزاوار از حضور ۱۱۶ گروه نمایشی در این رویداد فرهنگی و هنری خبر داد و اظهار کرد: حضور ۱۱۶ گروه نمایشی از یگان های نیروهای مسلح در این رویداد فرهنگی نشان دهنده اهتمام مجموعه نیروهای مسلح به مسأله فرهنگ و هنر به ویژه با موضوع دفاع مقدس است.

وی به سطح کیفی آثار ارائه شده در جشنواره اشاره کرد و افزود: هنرمندان شریف نیروهای مسلح با نگاهی خلاقانه سعی در ترویج فرهنگ دفاع مقدس و انتقال مفاهیم و ارزش‌های این دوران افتخارآمیز را دارند. مفاهیم با ارزشی چون ایثار، فداکاری، مقاومت، شجاعت و با زبان هنر برای مخاطبان جذاب تر و اثرگذارتر است.

سرهنگ محمود سزاوار افزود زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدای گرانقدر دفاع مقدس و بیان حماسه های جاودان دوران هشت سال دفاع مقدس از جمله اهداف برگزاری این جشنواره است.

در ادامه ایرج افشاری اصل دبیر دومین جشنواره «تئاتر سنگر» از برنامه های آئین اختتامیه گفت.

افشاری اصل اظهار کرد: دومین جشنواره «تئاتر سنگر» در سه مرحله استانی، منطقه ای و کشوری برگزار شد که ۱۷ اسفند درتالار رودکی با مشارکت معاونت تبلیغات و روابط عمومی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح شاهد برگزاری آئین اختتامیه دومین جشنواره تئاتر سنگر خواهیم بود. در این مراسم علاوه بر اهدای جوایز برگزیدگان، از چهار خانواده معظم شهدای نیروهای مسلح تجلیل و از چهار هنرمند پیشکسوت نیروهای مسلح قدردانی خواهد شد.

وی افزود: علاوه بر پاسداشت تلاش هنرمند پیشکسوت عرصه دفاع مقدس حسین مسافرآستانه، از خانواده زنده یاد علی سلیمانی نیز تجلیل بعمل خواهد آمد.

آئین اختتامیه دومین جشنواره ملی «تئاتر سنگر» روز ۱۷ اسفند ساعت ۱۵ در تالار رودکی با حضور جمعی از مسئولین کشوری و لشکری و هنرمندان برگزیده جشنواره و جمعی از هنرمندان عرصه تئاتر دفاع مقدس برگزار می‌شود.