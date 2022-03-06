  1. استانها
  2. گیلان
۱۵ اسفند ۱۴۰۰، ۱۰:۰۳

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان خبر داد؛

رفع تصرف اراضی ملی ۲۵ میلیارد تومانی در شهرستان آستارا

رفع تصرف اراضی ملی ۲۵ میلیارد تومانی در شهرستان آستارا

رشت- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان گفت: ۱۵۰ هزار متر مربع از اراضی ملی به ارزش ۲۵ میلیارد تومان در روستای عباس آباد شهرستان آستارا از شش متصرف پس گرفته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، میر حامد اختری صبح یکشنبه در گفتگو با رسانه با اشاره به رفع تصرف اراضی ملی در شهرستان آستارا، اظهار کرد: ۱۵۰ هزار متر مربع از اراضی ملی شهرستان آستارا که توسط شش نفر تصرف شده بود رفع تصرف شد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان افزود: این اراضی در روستای عباس آباد شهرستان آستارا توسط این افراد تصرف شده بود که با حکم قضائی رفع تصرف شد.

اختری در ادامه با اشاره به اینکه متخلفان زمین‌ها را با سیم خاردار، فنس و پرچین محصور کرده بودند، گفت: این افراد اقدام به کاشت درخت میوه کرده و از این زمین‌ها برای چرا دام استفاده می‌کردند.

وی با تأکید بر لزوم صیانت و حفاظت از اراضی ملی، تصریح کرد: بر اساس تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور همه آثار تصرف جمع آوری و این چند قطعه زمین به منابع طبیعی بازگردانده شد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان ادامه داد: کارشناسان ارزش زمین‌های رفع تصرف شده را ۲۵ میلیارد تومان اعلام کردند.

کد مطلب 5439815

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار