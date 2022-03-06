رفع تصرف اراضی ملی ۲۵ میلیارد تومانی در شهرستان آستارا

به گزارش خبرنگار مهر، میر حامد اختری صبح یکشنبه در گفتگو با رسانه با اشاره به رفع تصرف اراضی ملی در شهرستان آستارا، اظهار کرد: ۱۵۰ هزار متر مربع از اراضی ملی شهرستان آستارا که توسط شش نفر تصرف شده بود رفع تصرف شد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان افزود: این اراضی در روستای عباس آباد شهرستان آستارا توسط این افراد تصرف شده بود که با حکم قضائی رفع تصرف شد.

اختری در ادامه با اشاره به اینکه متخلفان زمین‌ها را با سیم خاردار، فنس و پرچین محصور کرده بودند، گفت: این افراد اقدام به کاشت درخت میوه کرده و از این زمین‌ها برای چرا دام استفاده می‌کردند.

وی با تأکید بر لزوم صیانت و حفاظت از اراضی ملی، تصریح کرد: بر اساس تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور همه آثار تصرف جمع آوری و این چند قطعه زمین به منابع طبیعی بازگردانده شد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان ادامه داد: کارشناسان ارزش زمین‌های رفع تصرف شده را ۲۵ میلیارد تومان اعلام کردند.