لازمه حذف ارز ترجیحی اقناع مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین رضوانی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۵ اسفند) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی موضوع ارز ترجیحی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ اظهار داشت: بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه، دولت مکلف است مبلغ ۹ میلیارد دلار برای ارز ترجیحی اختصاص دهد اما متأسفانه در صحن مجلس به خوبی این مصوبه مطرح نشد و برخلاف واقعیت مطلب دیگری عنوان شد.

وی بیان کرد: این روزها همه صحبت‌هایی که درباره ارز ترجیحی مطرح می‌شود بر مبنای آن است که ما ناگزیر هستیم و چاره دیگری نداریم و یا آنکه می‌خواهیم با فساد مبارزه کنیم. درحالی که این مسائل خلاف واقع است و لازمه حذف ارز ترجیحی، اتفاق نظر دولت با سایر قوا و اقناع مردم است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متأسفانه روند بررسی بودجه به قدری خسته کننده شد که در نهایت در یک دقیقه مساله حذف ارز ترجیحی تعیین تکلیف شد و ما متوجه نشدیم چگونه این موضوع به تصویب رسید. باید مصوبه کمیسیون تلفیق درباره ارز ترجیحی ملاک تصمیم گیری قرار گیرد.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر گفت: مجلس شورای اسلامی تصمیماتی را که در تبصره یک بودجه گرفته، حذف نکرده بلکه تاکید ما بر آن است که باید ثبات در قیمت کالاهای اساسی به صورت کالابرگ پیگیری شود.

وی بیان کرد: مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه برای نمایندگان بارگذاری شده و مسلماً پیشنهادات دیگری هم در صحن مجلس مطرح می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قانون کاملاً در این باره رعایت شد و مجدداً تکرار می‌کنم ثبات در قیمت‌ها و کالاهای اساسی و همچنین ارائه کالابرگ الکترونیکی به مردم از خواسته‌های قطعی مجلس شورای اسلامی است که دولت باید مورد توجه قرار دهد.