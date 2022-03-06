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۱۵ اسفند ۱۴۰۰، ۱۲:۲۰

مطالبات مازندرانی ها از دولت -۱۶

بندر صیادی بابلسر نیازمند بهسازی وتکمیل است

بندر صیادی بابلسر نیازمند بهسازی وتکمیل است

بابلسر- مدیرکل شیلات مازندران بهسازی و تکمیل بندر صیادی بابلسر را از جمله مصوبات پیشنهادی سفر آتی دولت در استان بیان کرد و گفت: پنچ پروژه شیلاتی جزو مطالبات در سفر مطرح می شود.

حسن اسحاقی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پنج پروژه پیشنهادی سفر آتی دولت به استان در حوزه شیلات طراحی و آماده شده است، بهسازی و تکمیل بندر صیادی بابلسر را از جمله مصوبات و درخواست‌ها ذکر کرد و افزود: تعدیل، ساماندهی و اقتصادی کردن شغل صیادی از دیگر موارد است.

وی ادامه داد: تعدیل و ساماندهی شغل صیادی از میانکاله تا رامسر مدنظر ما است و در سفر آتی جزو درخواست‌ها مطرح می‌شود.

وی ایجاد اسکله پیشتیبان ماهی در قفس را از دیگر خواسته‌ها ذکر کرد و گفت: تنها سایت پشتیبانی در بخش لاریم جویبار دارای مجوز بوده و نیازمند تخصیص اعتبارات ملی است و پیشرفت فیزیکی ۲۰ درصدی دارد.

اسحاقی یادآور شد: امیدواریم در سفر آتی دولت اعتبارات خوبی از سوی رئیس جمهور به پروژه مهم ایجاد اسکله پشتیبان که جزو پروژه‌های اقتصاد مقاومتی و جهش تولید است، داده شود.

مدیرکل شیلات مازندران تصریح کرد: پرورش میگو در اراضی بهشهر از دیگر طرح‌های در دست اقدام است و با توجه به اینکه این گونه در استان پرورش داده نمی‌شود امیدواریم اعتبارات خوبی برای مطالعات و اجرای فاز اول طرح تخصیص داده شود.

وی گفت: طرح تولید قزل آلای رنگین کمان عاری از بیماری‌های خاص از دیگر طرح‌ها است که فاز اول آن پایان رسید و نیازمند تأمین اعتبارات برای اجرای فاز دوم طرح هستیم.

کد مطلب 5440016

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