بندر صیادی بابلسر نیازمند بهسازی وتکمیل است

حسن اسحاقی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پنج پروژه پیشنهادی سفر آتی دولت به استان در حوزه شیلات طراحی و آماده شده است، بهسازی و تکمیل بندر صیادی بابلسر را از جمله مصوبات و درخواستها ذکر کرد و افزود: تعدیل، ساماندهی و اقتصادی کردن شغل صیادی از دیگر موارد است.
وی ادامه داد: تعدیل و ساماندهی شغل صیادی از میانکاله تا رامسر مدنظر ما است و در سفر آتی جزو درخواستها مطرح میشود.
وی ایجاد اسکله پیشتیبان ماهی در قفس را از دیگر خواستهها ذکر کرد و گفت: تنها سایت پشتیبانی در بخش لاریم جویبار دارای مجوز بوده و نیازمند تخصیص اعتبارات ملی است و پیشرفت فیزیکی ۲۰ درصدی دارد.
اسحاقی یادآور شد: امیدواریم در سفر آتی دولت اعتبارات خوبی از سوی رئیس جمهور به پروژه مهم ایجاد اسکله پشتیبان که جزو پروژههای اقتصاد مقاومتی و جهش تولید است، داده شود.
مدیرکل شیلات مازندران تصریح کرد: پرورش میگو در اراضی بهشهر از دیگر طرحهای در دست اقدام است و با توجه به اینکه این گونه در استان پرورش داده نمیشود امیدواریم اعتبارات خوبی برای مطالعات و اجرای فاز اول طرح تخصیص داده شود.
وی گفت: طرح تولید قزل آلای رنگین کمان عاری از بیماریهای خاص از دیگر طرحها است که فاز اول آن پایان رسید و نیازمند تأمین اعتبارات برای اجرای فاز دوم طرح هستیم.
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