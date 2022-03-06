خدمات موقوفات به مردم شناسایی شود/ ضرورت احیای وقف

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدصادق پیشنمازی ظهر یکشنبه در نشست با مدیرکل اوقاف استان با قدردانی از فعالیت‌ها و خدمات اوقاف طی سال‌های اخیر اظهار کرد: عنصر ارزنده وقف یک نهاد بسیار پویا و فراگیر است که در تمامی دوران می‌تواند به جامعه بشریت خدمت کند.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه اصل فعالیت اوقاف خیرخواهی و کمک به نیازمندان است، افزود: در کنار کمک به نیازمندان باید ابتدا حق و حقوق موقوفات از متصرفین در راستای موازین شرعی دریافت شود.

آیت‌الله پیشنمازی فعالیت اوقاف مازندران در خدمت رسانی به مردم در حوزه‌های معیشتی، درمانی، علمی و مذهبی را ارزنده برشمرد و تصریح کرد: این روند مثبت نیازمند تداوم در خدمت‌رسانی و گسترش فعالیت‌های خیرخواهی از سوی خیرین و سازمان اوقاف است.

وی بر ضرورت احیای موقوفات در کشور تاکید کرد و گفت: موقوفات حوزه‌های علمیه در کشور باید احیا و طبق نظر واقف که در وقف‌نامه ذکر شده است، هزینه شود.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه خدمات موقوفات به جامعه باید توسط سازمان اوقاف با کمک رسانه‌ها به درستی به مردم منتقل شود، افزود: بسیاری از مردم از خدمات ارزنده موقوفات مطلع نیستند و ضرورت دارد سازمان اوقاف ثمرات ارزشمند وقف و خدمات موقوفات را در قالب بسته‌های اطلاع‌رسانی برای مردم بازگو کند.

فعالیت اوقاف مازندران در حوزه‌های درمانی

حجت‌الاسلام ابراهیم حیدری‌جناسمی مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران در این دیدار به فعالیت‌ها و برنامه‌های پیش روی اوقاف استان اشاره کرد و گفت: اوقاف مازندران از نظر تعداد امامزادگان و تعداد موقوفات جزو استان‌های برتر کشور به‌شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه اوقاف مازندران از ابتدای شیوع ویروس کرونا در کنار مردم بوده و به وظیفه خود در حوزه اجتماعی عمل کرده است، افزود: بسیاری از مراکز درمانی استان موقوفه هستند که توسط واقفین خیراندیش جهت احداث مراکز درمانی وقف کرده‌اند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران تصریح کرد: در حوزه درمانی تعدادی از موقوفات استان مختص تجهیز بیمارستانها، ترخیص بیماران نیازمند از بیمارستان و ساخت مرکز درمانی و یا بیمارستان هستند.

وی با بیان اینکه احیای موقوفات مازندران نیازمند حمایت همه نهادها و دستگاه‌های اجرایی است، گفت: همه اداراتی که در اراضی وقفی حضور دارند باید نسبت به پرداخت حق و حقوق موقوفات اقدام کنند.