به گزارش خبرگزار مهر، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا امروز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان ادعا کرد: ما از نزدیک در حال کار هستیم تا بفهمیم شرکای اوکراینی ما به چه چیزی نیاز دارند تا به حمایت از آنها ادامه دهیم!

وی در این ارتباط مدعی شد: ما با تهاجم شدید روسیه به اوکراین روبرو هستیم که تأثیر آن بر کشور، مردم و حتی نظم جهانی وحشتناک است! در سفر به اروپا با متحدان در اتحادیه اروپا و ناتو درباره چگونگی افزایش فشار بر روسیه گفتگو کردم. گزارش های موثقی از حملات عمدی به غیرنظامیان در اوکراین دیده‌ ایم و در تلاش برای مستندسازی آن‌ ها هستیم! ما آن گزارش‌ها را مستند کرده و مطمئن می‌ شویم که سازمان‌ های مربوطه تحقیقاتی را در مورد جنایات جنگی انجام شده در اوکراین انجام خواهند داد!

وزیر خارجه آمریکا ادامه داد: بر مذاکره با کشورهای اروپایی پیرامون چشم انداز ممنوعیت واردات نفت روسیه تاکید کردم. هواپیماهای آمریکایی علیه هواپیماهای روسی پرواز نخواهند کرد و ما سربازان خود را روی زمین در اوکراین مستقر نخواهیم کرد. رییس جمهور جو بایدن به صراحت گفته است که ما ایالات متحده را در تقابل مستقیم با روسیه قرار نخواهیم داد.

آنتونی بلینکن مدعی شد: ما در تلاش هستیم تا به جنگ کنونی در اوکراین پایان دهیم، نه شروع یک جنگ بزرگتر! ایجاد منطقه پرواز ممنوع در اوکراین به معنای سرنگونی هر هواپیمای روسی است که آن را نقض کند. رییس جمهور بایدن به وظایف خود عمل می کند تا ما را وارد جنگ مستقیم با روسیه نکرده و خطر جنگی فراتر از اوکراین وجود نداشته باشد. امیدواریم نشانه هایی وجود داشته باشد که رئیس جمهور پوتین آماده تعامل دیپلماتیک برای پایان دادن به تجاوز باشد؛ اما ما آنها را نمی بینیم!

به گزارش الجزیره، وزارت خارجه آمریکا نیز در بیانیه ای اعلام کرد: بلینکن و امانوئل ماکرون (رییس جمهور فرانسه) روز سه شنبه هفته جاری در پاریس برای رایزنی درباره تحولات اوکراین دیدار می کنند.