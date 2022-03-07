بیماران کووید ۱۹ در معرض ۲۰ بیماری قلبی عروقی هستند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از وب مِد، این مطالعه نشان داد حتی افرادی که به خاطر ابتلاء به کووید ۱۹ خفیف در بیمارستان بستری نشده بودند، نسبت به افرادی که هرگز مبتلا به این بیماری نشده بودند، بیشتر دچار بیماری قلبی عروقی شدند.

اثرات طولانی مدت می‌تواند شامل نارسایی قلبی، سکته مغزی، تپش نامنظم قلب، لخته شدن خون، بیماری‌های عروق خونی و اختلالات التهابی قلب مانند پریکاردیت و میوکاردیت باشد.

محققان داده‌های بیش از ۱۱ میلیون آمریکایی را در پایگاه‌های داده مراقبت‌های بهداشتی ملی که بین مارس ۲۰۲۰ تا ژانویه ۲۰۲۱ مبتلا به کووید ۱۹ بودند، بررسی کردند. آنها خطرات و چشم‌انداز یک ساله را برای ۲۰ بیماری قلبی عروقی تخمین زدند.

افرادی که یک سال قبل مبتلا به کووید ۱۹ بودند، در مقایسه با کسانی که به ویروس کرونا مبتلا نشده بودند، به طور قابل توجهی در معرض خطر ابتلاء به هر ۲۰ بیماری مختلف قلبی و عروقی بودند. این خطر با شدت کووید ۱۹ افزایش یافت و در میان حدود ۱۷,۰۰۰ بیماری که در بیمارستان بستری شده بودند و ۵,۴۰۰ بیماری که در بخش‌های مراقبت‌های ویژه تحت درمان بودند، حتی بیشتر شد.

به گفته محققان: «ما افزایش خطر ابتلاء به مشکلات قلبی عروقی را در افراد مسن و در جوانان، در افراد دیابتی و بدون دیابت، در افراد چاق و افراد بدون چاقی، در افرادی که سیگار می‌کشیدند و هرگز سیگار نمی‌کشیدند، مشاهده کردیم.»

اکنون دانشمندان در حال بررسی چگونگی آسیب کووید ۱۹ به قلب و عروق خونی و افزایش خطر ابتلاء به بیماری‌های قلبی عروقی هستند. ویروس کرونا ممکن است در طول عفونت مستقیماً به عضلات قلب حمله کند، باعث التهاب در سلول‌هایی شود که داخل قلب و عروق خونی را پوشانده‌اند و منجر به التهاب کلی شود که به قلب و عروق آسیب می‌رساند.