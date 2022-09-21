خطر لخته شدن خون پس از کووید ۱۹ همچنان بالا است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، همانطور که در مطالعات قبلی مشاهده شد، کووید ۱۹ با افزایش شدید خطر مشکلات مرتبط با لخته شدن خون از جمله حمله قلبی و سکته، در مقایسه با افرادی که هرگز کووید ۱۹ نداشتند مرتبط بود. اما مطالعه جدید نشان داد که خطر ابتلاء به برخی از مشکلات تا ۴۹ هفته بعد همچنان بالا بود.

بر اساس این مطالعه، خطر ترومبوز ورید عمقی- لخته‌هایی که در رگ‌های بزرگ تشکیل می‌شوند- در افرادی که مبتلا به کووید ۱۹ بودند در مقایسه با افرادی که مبتلا نشده بودند تقریباً دو برابر بود.

این مطالعه شامل بررسی داده‌های جمع‌آوری‌شده از ۴۸ میلیون نفر در انگلستان و ولز بود.

«جاناتان استرن»، نویسنده ارشد این مطالعه از دانشگاه بریستول انگلستان، گفت: «یافته‌ها این پیام را تقویت می‌کنند که برای افرادی که بیماری‌های قلبی عروقی دارند، مصرف داروهای پیشگیرانه و مدیریت عوامل خطر حتی مهم‌تر از قبل از همه‌گیری است.»

محققان دریافتند که در هفته اول پس از ابتلاء به کووید ۱۹، خطر لخته خون شریانی که می‌تواند با مسدود کردن جریان خون به قلب یا مغز باعث حمله قلبی یا سکته مغزی ایسکمیک شود تقریباً ۲۲ برابر بیشتر از یک فرد دیگر بدون کووید ۱۹ بود. این خطر در هفته دوم به شدت کاهش یافته و به کمتر از چهار برابر افزایش یافت.

استرن گفت: «بین هفته‌های ۲۷ تا ۴۹، تقریباً ۳۰ درصد افزایش خطر برای لخته شدن شریانی وجود دارد.»