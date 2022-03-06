مجلس جلسات متعددی درباره ارز ترجیحی برگزار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پاک فطرت در جلسه علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه، ۱۵ اسفند ماه) در تذکر شفاهی، گفت: مجلس ۱۷ آذر لایحه بودجه را تحویل و جزئیات بودجه با زحمات زیاد اعضای کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت.

وی متذکر شد: از اول اسفند هم جلسات علنی برای بررسی بودجه تشکیل شده است، سؤال ما این است که آیا با این همه تغییرات در تبصرهها، وضع بودجه بهتر شده است؟ مجلس در ۱۵ روز بررسی بودجه خسته شد و در بین این خستگی، ارز ترجیحی را در عرض دو دقیقه تصویب کرد که نتیجه آن را در سفره مردم خواهید دید و دولت هم به تعهدات خود عمل نخواهد کرد.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر، گفت: کسی دو دقیقه‌ای رأی نداده است، بلکه موضوع بررسی شده و سه ماه است که این موضوع را بررسی می‌کنیم، همچنین بارها جلسات علنی و غیرعلنی تشکیل دادیم، خواهش می‌کنم موارد را به این نحو مطرح نکنید.