رسانه ها در خط مقدم جنگ نرم با دشمن هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام نیا عصر روز یکشنبه در مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره رسانهای ابوذر که با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام، فرمانده سپاه استان و دیگر مسئولان استانی برگزار شد ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و میلاد حضرت امام حسین و روز پاسدار اظهار کرد: اگر سپاه نبود کشور هم نبود، در طول بیش از ۴ دهه همه مردم ایران و حتی بیگانگان و دشمنان نظام به این باور رسیدهاند که آنچه که به عنوان پایه و اساس محکم این سبز پوشان بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری سه عنصر ایمان، تفکر و اعتقاد است.
وی با عنوان این مطلب که آنچه باعث اقتدار سپاه بوده همین مردمی بودن است، اضافه کرد: سپاه برخواسته از خود مردم است و از مصادیق آن امروز سردار سلیمانیها هستند.
استاندار ایلام در ادامه با اشاره به جشنواره ابوذر ضمن تقدیر از بانیان و دست اندرکاران این مراسم تقدیر کرد و اظهار داشت: خداوند به قلم قسم یاد کرده است و این رسالت خطیر اصحاب رسانه را نمایان میسازد.
وی در ادامه به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص جهاد تبیین اشاره کرد و گفت: در این راستا رسالت مجموعه اصحاب قلم و رسانه در ارتباط با اعتلای نظام، انقلاب، دین و ارزشها خطیر و حائز اهمیت است.
بهرام نیا در ادامه با اشاره به اینکه امروز دو جبهه حق و باطل رو در روی هم قرار گرفته است، اظهار داشت: فرماندهی جبهه باطل آمریکای جهان خوار است، ایران اسلامی در جبهه دیگر است و در رأس آن مقا عزیز قرار دارد.
وی در ادامه با عنوان این مطلب که امروز گفتمان جمهوری اسلامی در بسیاری از بخشهای جهان نفوذ پیدا کرد است، تاکید کرد: امروز برای دشمنان سخت است باور کنند کشوری که ۴۳ سال از عمر آن گذشته و علی رغم همه فشارها در همه عرصههای علمی، فنی، بهداشتی، درمانی، نظامی و دیگر بخشها سرآمد است.
وی افزود: امروز دشمن از همهی ساز و کارها برای سیاه نمایی این همه بالندگی استفاده میکند و ما هم بایست در عصر ارتباطات مجهز شویم و نقشههای شوم آنان را نقش بر آب سازیم و در این جنگ نرم رسانهها در خط مقدم هستند.
نماینده عالی دولت در استان ضمن تشکر از اصحاب قلم و رسانه گفت: درب استانداری به روی همه خبرنگاران باز است و در این وادی نقد هم باید باشد اما خط قرمز در آن دروغ، تهمت، افتراست، با این حال دولت از نقدهای سازنده و دلسوزانه با آغوش باز پذیرایی میکند.
استاندار ایلام در پایان برگزار جشنواره رسانه ابوذر را ساز و کاری برای تبلور نبوغ و شکوفا شدن استعدادها در حوزه قلم و رسانه دانست و گفت: این جشنواره باید استمرار یابد و از همهی دوستانی که در این زمینه زحمت کشیدند و این برنامه خوب را شکل دادند تشکر میکنم.
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