به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، پارلمان انگلیس قرار است در مورد اقدامات تحریمی بیشتر علیه روسیه با هدف افزایش بیشتر فشار بر «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه رأی گیری کند.

سخنگوی «بوریس جانسون»، نخست وزیر انگلیس در این ارتباط گفته است که دفتر نخست وزیری یک سری اصلاحات را در لایحه جرایم اقتصادی برای شناسایی و سرکوب نخبگان فاسد و افزایش فشار بر دولت پوتین ارائه کرده است.

قرار است نمایندگان مجلس عوام فردا اصلاحات در لوایح جدید تحریمی را بررسی کنند.

گفته شده این اصلاحات به لندن اجازه خواهد داد تا تحریم‌های سخت‌تر و سریع‌تر علیه روسیه را اجرا کند.

انگلیس پیش از این نیز به دلیل تهاجم روسیه به اوکراین، آنچه را که «بزرگترین بسته تحریمی در تاریخ» می‌خواند، علیه مسکو اعمال کرده بود که شامل مسدود کردن کامل دارایی‌ها و ممنوعیت سفر علیه نزدیکان پوتین بود که دارای سرمایه و اموال قابل توجهی در انگلیس هستند.

انگلیس همچنین تحریم‌هایی را علیه پوتین، و وزیر خارجه وی «سرگئی لاوروف» و بیش از ۳۰۰ فرد در روسیه و بلاروس اعمال کرده است.