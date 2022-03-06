پوتین می داند زلنسکی کجاست اما قصد کشتن وی را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، منابع آگاه به کانال ۱۲ اسرائیل گفتند که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، ایده توقف عملیات نظامی در اوکراین را تا زمانی که اوکراینی‌ها تمام سلاح‌های خود را تحویل ندهند رد می‌کند.

منابع این شبکه که در جریان دیدار اخیر پوتین و نفتالی بنت، نخست وزیر رژیم صهیونیستی قرار گرفتند، گفتند: روس‌ها به اسرائیلی‌ها گفته‌اند که مکان اختفای ولادیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین را می‌دانند، اما از هدف قرار دادن او خودداری می‌کنند.

این منابع اشاره کردند که آمریکایی‌ها بنت را تشویق کردند تا با پوتین دیدار کند، به این امید که کانال ارتباطی با پوتین باز شود.