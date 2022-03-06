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۱۶ اسفند ۱۴۰۰، ۳:۲۴

رسانه های اسرائیلی خبر دادند؛

پوتین می داند زلنسکی کجاست اما قصد کشتن وی را ندارد

پوتین می داند زلنسکی کجاست اما قصد کشتن وی را ندارد

رسانه های اسرائیلی اعلام کردند که پوتین به نفتالی بنت گفته است از محل دقیق اختفای زلنسکی خبر دارد ولی قصد کشتن او را ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، منابع آگاه به کانال ۱۲ اسرائیل گفتند که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، ایده توقف عملیات نظامی در اوکراین را تا زمانی که اوکراینی‌ها تمام سلاح‌های خود را تحویل ندهند رد می‌کند.

منابع این شبکه که در جریان دیدار اخیر پوتین و نفتالی بنت، نخست وزیر رژیم صهیونیستی قرار گرفتند، گفتند: روس‌ها به اسرائیلی‌ها گفته‌اند که مکان اختفای ولادیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین را می‌دانند، اما از هدف قرار دادن او خودداری می‌کنند.

این منابع اشاره کردند که آمریکایی‌ها بنت را تشویق کردند تا با پوتین دیدار کند، به این امید که کانال ارتباطی با پوتین باز شود.

کد مطلب 5440681
محمدرضا مرادی

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