به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «بوریس جانسون»، نخستوزیر انگلیس و «امانوئل ماکرون»، رئیسجمهور فرانسه، به رسمیت شناختن جمهوریهای خلق دونتسک و لوگانسک از سوی روسیه را ناقض قوانین بینالمللی عنوان کردند.
دفتر مطبوعاتی نخستوزیر انگلیس در بیانیهای در ارتباط با گفتگوی تلفنی «بوریس جانسون» و «امانوئل ماکرون» اعلام کرد: «اقدامات پوتین، رئیسجمهور روسیه، نقض فاحش قوانین بینالمللی است و مسکو با اعزام نیرو به شرق اوکراین، توافقنامه بوداپست و مینسک را پاره کرده است.» در بیانیه دفتر نخست وزیری انگلیس گفته شده است که اقدامات روسیه نه تنها حاکمیت اوکراین را تهدید میکند، بلکه حملهای آشکار به آزادی و دموکراسی است.
در ادامه این بیانیه آمده است: «انگلیس و فرانسه برای تقویت مرزهای اروپا و دفاع از امنیت اروپا در برابر تجاوزات فزاینده روسیه تلاش میکنند.»
همچنین گفته شده است که جانسون و ماکرون توافق کردند که تحریمهای جدید علیه افراد و شرکتهایی که در روسیه به مقامات مسکو در تجاوز علیه اوکراین کمک مالی میکنند، اعمال کنند.
در انتهای این بیانیه آمده است: «جانسون در این گفتگو ماکرون را درباره تحریمهای جدیدی که امروز علیه روسیه اعمال کرد، مطلع نمود و دو طرف توافق کردند که به کار برای هدف قرار دادن افراد و نهادهای روسی که از رویه تهاجمی پوتین حمایت مالی میکنند، ادامه دهند.»
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