به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «عارف عبدالجلیل» عضو ائتلاف «دولت قانون» عراق به رهبری نوری المالکی، سخنانی را در خصوص تشکیل دولت آتی این کشور و نقش آفرینی هیئت هماهنگی شیعیان، مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، عضو ائتلاف دولت قانون افزود: اگر فراکسیون صدر بخواهد از طریق ائتلاف با کُردها و اهل تسنن و با کنار گذاشتن هیئت هماهنگی شیعی دولت جدید را تشکیل دهد، باید بداند که در این صورت به تضعیف بیت شیعی مبادرت ورزیده است.

این شخصیت عراقی اظهار داشت: اگر هیئت هماهنگی شیعیان از دولت آتی کنار گذاشته شود، آنگاه آرا ساکنان استان‌های مرکزی و جنوبی عراق تضعیف خواهد شد. از همین روی، باید راهکاری برای پایان یافتن بن بست سیاسی در کشور پیدا شود.

وی در پایان نیز یادآور شد: طرف‌های مختلف در بیت شیعی هرچه سریع‌تر باید بر سر یک راهکار توافقی به تفاهم برسند تا دولت آتی زودتر تشکیل شود. بدیهی است که تشکیل دولتی متشکل از جریان صدر و هیئت هماهنگی موجب تأمین منافع و مصالح اقشار مختلف ملت عراق و نیز تمامی استان‌های این کشور خواهد شد.