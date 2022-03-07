صندوق رفاه دانشجویی باید به دانشجویان علوم قضایی تسهیلات دهد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۶ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بند (ح) تبصره ۹ این لایحه را تصویب کردند.

براساس این مصوبه، در اجرای ماده (۱) قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، شرکت‌های دولتی مکلفند ضمن هماهنگی با وزارت آموزش و پرورش، معادل یک درصد (۱٪) از درآمد شرکت‌ها و سود خالص بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را صرف احداث مدرسه در روستاهای فاقد مدرسه، توسعه عدالت آموزشی، تأمین سرانه آموزش و پرورش و پرداخت مطالبات فرهنگیان نمایند.

براساس بند الحاقی به تبصره ۹، صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است به دانشجویان دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری نیز همانند دانشجویان سایر دانشگاه‌ها، تسهیلات دانشجویی پرداخت کرده و ارائه خدمات نماید.

مطابق با یکی دیگر از بندهای الحاقی به تبصره مذکور، ۱۰ درصد از درآمد اختصاصی و ۱۰ درصد از اعتبارات املک دارایی‌های سرمایه سالانه مقرر در بودجه سنواتی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی جهت احداث و تکمیل و تجهیز خوابگاه‌های متأهلی به استثنای موارد دارای مصرف شرعی مشخص اختصاص می‌یابد.