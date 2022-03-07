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۱۶ اسفند ۱۴۰۰، ۹:۵۹

طبق مصوبه مجلس؛

صندوق رفاه دانشجویی باید به دانشجویان علوم قضایی تسهیلات دهد

صندوق رفاه دانشجویی باید به دانشجویان علوم قضایی تسهیلات دهد

صندوق رفاه دانشجویی مکلف شد به دانشجویان دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری نیز مانند دانشجویان سایر دانشگاه‌ها، تسهیلات دانشجویی پرداخت کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۶ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بند (ح) تبصره ۹ این لایحه را تصویب کردند.

براساس این مصوبه، در اجرای ماده (۱) قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، شرکت‌های دولتی مکلفند ضمن هماهنگی با وزارت آموزش و پرورش، معادل یک درصد (۱٪) از درآمد شرکت‌ها و سود خالص بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را صرف احداث مدرسه در روستاهای فاقد مدرسه، توسعه عدالت آموزشی، تأمین سرانه آموزش و پرورش و پرداخت مطالبات فرهنگیان نمایند.

براساس بند الحاقی به تبصره ۹، صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است به دانشجویان دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری نیز همانند دانشجویان سایر دانشگاه‌ها، تسهیلات دانشجویی پرداخت کرده و ارائه خدمات نماید.

مطابق با یکی دیگر از بندهای الحاقی به تبصره مذکور، ۱۰ درصد از درآمد اختصاصی و ۱۰ درصد از اعتبارات املک دارایی‌های سرمایه سالانه مقرر در بودجه سنواتی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی جهت احداث و تکمیل و تجهیز خوابگاه‌های متأهلی به استثنای موارد دارای مصرف شرعی مشخص اختصاص می‌یابد.

کد مطلب 5440823
زهرا علیدادی

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