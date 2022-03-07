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۱۶ اسفند ۱۴۰۰، ۱۰:۲۳

امروز دوشنبه انجام شد؛

بازدید وزیر کشور از پروژه خرم‌آباد - پلدختر/ اختصاص ۳۳۰ میلیارد

بازدید وزیر کشور از پروژه خرم‌آباد - پلدختر/ اختصاص ۳۳۰ میلیارد

پلدختر- «احمد وحیدی» وزیر کشور از پروژه راهسازی خرم‌آباد - پلدختر بازدید کرد و از اختصاص ۳۳۰ میلیارد تومان برای اجرای این پروژه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی وزیر کشور امروز دوشنبه در جریان سفر خود به لرستان و بازدید از پروژه‌های شهرستان پلدختر، از پروژه راهسازی خرم‌آباد - پلدختر بازدید کرد.

وی در این بازدید با اشاره به اختصاص ۳۳۰ میلیارد تومان برای ساخت جاده پلدختر - خرم آباد گفت: برای تسریع در بازسازی محور، این مبلغ در قالب تسهیلات ماده ۵۶ مصوب و به زودی تخصیص خواهد یافت.

وزیر کشور افزود: جاده پلدختر - خرم آباد به طول ۱۱۰ کیلومتر در جریان وقوع سیل فروردین ماه سال ۱۳۹۸ دچار آسیب شد.

برای جانمایی جدید جاده پلدختر - خرم آباد که در حال ساخت است مبلغ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

پیش از این رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه بازدید از پروژه جاده پلدختر- خرم آباد اظهار داشت: این پروژه در چهار قطعه قرار بوده اجرا شود که در حال حاضر در دو قطعه اجرا می‌شود.

وی با اشاره به اینکه پیمانکار قطعه سوم انتخاب شده و برای قطعه چهارم نیز قرار است مناقصه برگزار شود، افزود: اعتبار لازم برای اتمام این پروژه در نظر گرفته شده و تا پایان دولت به اتمام خواهد رسید.

کد مطلب 5440854

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