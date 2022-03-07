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۱۶ اسفند ۱۴۰۰، ۱۱:۴۵

رئیس اتاق اصناف تهران در گفتگو با مهر:

درج قیمت تولید روی کالا، شفافیت قیمتی را به همراه دارد

درج قیمت تولید روی کالا، شفافیت قیمتی را به همراه دارد

رئیس اتاق اصناف تهران گفت: وقتی هزینه تولید، درصدهای توزیع و سود عرضه‌کننده مشخص شود، شفافیت قیمتی به وجود می‌آید که در نهایت مردم سود می‌برند.

قاسم نوده‌فراهانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص طرح درج قیمت تولیدکننده به جای قیمت مصرف‌کننده بر روی کالاها، اظهار کرد: در این طرح قیمت تمام شده کالا از درب کارخانه با آنالیز تولیدکننده و با نظارت سازمان حمایت، درج می‌شود.

رئیس اتاق اصناف تهران افزود: در مسیر رسیدن کالا از تولیدکننده به مصرف‌کننده، شبکه توزیع و بنکدار نقش دارند، بنابراین تولید و توزیع در واقع مکمل یکدیگر هستند و باید در کنار هم قرار بگیرند تا چرخه تولید به گردش درآید.

وی با بیان اینکه در طرح درج قیمت تولیدکننده مردم (مصرف‌کنندگان و خریداران) سود می‌برند، تصریح کرد: وقتی هزینه تولید، درصدهای توزیع و سود عرضه‌کننده مشخص شود، شفافیت قیمتی به وجود می‌آید که در نهایت مردم سود می‌برند.

نوده فراهانی اضافه کرد: مردم از اینکه کالا را در هر واحد صنفی به قیمتی متفاوت خریداری کنند، رنج می‌برند و امیدواریم با این طرح که به همت وزارت صمت به اجرا درآمده است، مردم کالا را در همه فروشگاه‌ها با یک قیمت بخرند.

کد مطلب 5441002
سمیه رسولی

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