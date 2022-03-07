ورود واکسن نورا به سبد واکسیناسیون کشور/ بودجه دولتی نگرفتیم

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ابوالقاسمی، در نشست خبری ورود واکسن نوترکیب نورا به سبد واکسیناسیون کشور، اظهار داشت: کمیسیون ماده ۲۰ سازمان غذا و دارو در هفته گذشته مجوز داد تا واکسن نورا در سبد واکسیناسیون کشور قرار بگیرد.

وی افزود: ما می‌دانستیم چقدر تهدیداتی که در پی تحریم برای واکسیناسیون و دسترسی دارو به وجود می‌آید جدی است و برای همین ورود کردیم تا با استفاده از تخصص محققان بتوانیم تحریم‌ها را بی اثر کنیم.

ابوالقاسمی با بیان اینکه ما استاد دور زدن تحریم‌ها هستیم، بیان کرد: واکسن نورا تماماً ایرانی است، یک واکسن نوترکیب پروتئینی است و محققان ما با همکاری شرکت‌های داخلی تحقیقات خود را انجام دادند.

رئیس بیمارستان بقیةالله گفت: اگر در موج اومیکرون واکسیناسیون تازه نبود مانند کشورهای غربی ما هم تلفات بالایی داشتیم و آمار وحشتناک می‌بود.

وی ادامه داد: غیر از اینکه تولید واکسن به کار کشور می‌آید هدف حس خود باوری و توانستن در شرایط اورژانسی بود.

ابوالقاسمی خاطرنشان کرد: برای تولید واکسن نورا اصلاً نیازی به ارز نداریم و تماماً از امکانات داخلی استفاده کرده‌ایم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیةالله گفت: به افرادی که جنس و کالای ایرانی پسند نمی‌کنند کاری نداریم اما ما برای آنهایی تلاش کردیم که جنس و وسیله ایرانی برایشان مهم است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه برای ساخت واکسن نورا چقدر هزینه شده است، افزود: واکسن نورا وابستگی ارزی ندارد، کاملاً توسط خودمان برنامه ریزی و ساخته شد و یک ریال هزینه دولتی از وزارت بهداشت نگرفته‌ایم.

ابوالقاسمی با اشاره با اینکه نورا قرار است به عنوان دز بوستر (یادآوری) استفاده شود، گفت: اکنون ۵ میلیون دز آماده داریم و آمادگی داریم ماهانه ۳ میلیون دز تولید کند و تمام این موارد بستگی به خریداری وزارت بهداشت است.

رئیس بیمارستان بقیةالله در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا می‌شود این واکسن را برای کودکان هم تزریق کرد، گفت: اولین واکسنی بودیم که پروپوزال کودکان را ارائه دادیم اما هنوز به دلایل نامشخصی تأیید نداده تند.

به گفته وی، مطالعات واکسن نورا حتماً چه در مجلات خارجی و چه ایرانی منتشر می‌شود و تحقیقات برای تمام افراد تخصصی قابل دسترس است.