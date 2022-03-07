وجود ۱۲ میلیون تقاضای انباشته در موضوع مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر، اقبال شاکری، در همایش الزامات، راهکارهای تولید، مانع زدایی و پشتیبانی مسکن و ساختمان شهر تهران، اظهار داشت: در کشور، یک عقب‌افتادگی تاریخی در بخش مسکن وجود دارد؛ در حالی که طبق قانون باید مسکن برای مردم ساخته شود اما عملکرد نامناسب در سال‌های گذشته باعث شده که بیش از ۱۲ میلیون تقاضای انباشته در بحث مسکن در کشور به وجود بیاید.

وی افزود: کسانی که در دوره گذشته افتخار می‌کردند که یک واحد مسکن نساختند باید پاسخگوی شرایط فعلی و مشکلات مسکن در کشور باشند.

شاکری ادامه داد: طرح نهضت مسکن، تنها یک اقدام اولیه در این موضوع است و تنها می‌تواند به خانه دار شدن برخی از اقشار کمک کند؛ همچنین باید به موضوع مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه توجه شود تا به وسیله آن مسکن از کالای تجاری به مصرفی تبدیل و مشکلات حوزه مسکن کاهش پیدا کند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: صندوق ملی مسکن نیز می‌تواند به ساخت مسکن و کاهش تقاضا در این حوزه کمک کند؛ تشویق مالکان و ارائه تسهیلات به آنها به ویژه در بافت فرسوده می‌تواند راهگشا باشد.

وی اظهار کرد: سه قانون نظام مهندسی، ماده صد و مدیریت یکپارچه شهری که حوزه مسکن را کاملاً تحت تأثیر قرار می‌دهد، آماده ارائه به صحن مجلس است‌.