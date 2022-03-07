  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۱۶ اسفند ۱۴۰۰، ۱۶:۰۷

همزمان با سالگرد تاسیس نهاد کتابخانه ها؛

طرح «کتابخانه گردی» در ۵۹۸ کتابخانه عمومی کشور برگزار می‌شود

طرح «کتابخانه گردی» در ۵۹۸ کتابخانه عمومی کشور برگزار می‌شود

همزمان با سالروز تأسیس نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، طرح «کتابخانه گردی» طی ۳ روز در ۵۹۸ کتابخانه‌های عمومی تازه تأسیس ومنتخب سراسر کشور با حضور مسئولان و فعالان فرهنگی استانی برگزار می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، طرح «کتابخانه گردی» در کتابخانه‌های عمومی منتخب استان‌های مختلف کشور، به مناسبت هجدهمین سالروز تأسیس نهاد و با حضور مسئولان و فعالان فرهنگی استانی، با توجه به محدودیت‌های کرونایی و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی طی روزهای ۱۷، ۱۸ و ۱۹ اسفند ماه برگزار می‌شود.

طی برگزاری این طرح، خدماتی چون اهدای کارت عضویت رایگان به بازدیدکنندگان از کتابخانه و حذف جرایم دیرکرد از مورخ ۱۶ تا ۱۹ اسفند (با شرط بازگرداندن اصل کتاب) و نیز ارائه گزارش از معرفی کتابخانه، پایگاه‌های اطلاعاتی، پیک کتاب و انجام فعالیت‌های فرهنگی و… توسط کتابداران انجام خواهد شد.

فهرست کتابخانه‌های منتخب به تفکیک شهرستان را می‌توانند از اینجا دریافت کرده یا در ادامه مشاهده کنید.

کد مطلب 5441205

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه