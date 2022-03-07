به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، طرح «کتابخانه گردی» در کتابخانه‌های عمومی منتخب استان‌های مختلف کشور، به مناسبت هجدهمین سالروز تأسیس نهاد و با حضور مسئولان و فعالان فرهنگی استانی، با توجه به محدودیت‌های کرونایی و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی طی روزهای ۱۷، ۱۸ و ۱۹ اسفند ماه برگزار می‌شود.

طی برگزاری این طرح، خدماتی چون اهدای کارت عضویت رایگان به بازدیدکنندگان از کتابخانه و حذف جرایم دیرکرد از مورخ ۱۶ تا ۱۹ اسفند (با شرط بازگرداندن اصل کتاب) و نیز ارائه گزارش از معرفی کتابخانه، پایگاه‌های اطلاعاتی، پیک کتاب و انجام فعالیت‌های فرهنگی و… توسط کتابداران انجام خواهد شد.

فهرست کتابخانه‌های منتخب به تفکیک شهرستان را می‌توانند از اینجا دریافت کرده یا در ادامه مشاهده کنید.