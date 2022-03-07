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۱۶ اسفند ۱۴۰۰، ۱۵:۱۴

سردار مهری تشریح کرد؛

ضوابط تردد مشمولان ایرانی مقیم کشور اوکراین

ضوابط تردد مشمولان ایرانی مقیم کشور اوکراین

رئیس سازمان وظیفه عمومی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط تردد مشمولان ایرانی مقیم کشور اوکراین را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار تقی مهری اظهار کرد: با توجه به بروز شرایط بحرانی در کشور اوکراین، کلیه مشمولان غایب و غیر غایب ایرانی مقیم آن کشور می‌توانند تا بهبود شرایط، ایجاد آرامش نسبی و امکان بازگشت به آن کشور، در ایران توقف و سپس یک بار خارج شوند.

وی با بیان اینکه حداکثر مدت زمان توقف برای این عزیزان متعاقباً اعلام می‌شود، گفت: مشمولان غایب مقیم کشور اوکراین که از قانون تردد ۲ بار در سال و ۳ ماه توقف استفاده می‌کنند، در صورت تمایل می‌توانند از تسهیلات مقررات جدید استفاده کنند که در صورت بهره مندی، این تسهیلات جایگزین مقررات (۲ بار تردد و ۳ ماه توقف در سال) می‌شود.

مهری بیان داشت: مشمولان و خانواده‌های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir ، سامانه تلفن گویا به شماره ۰۹۶۴۸۰ و یا کانال سازمان در پیام رسان سروش به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.

کد مطلب 5441256

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