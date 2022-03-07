ضوابط تردد مشمولان ایرانی مقیم کشور اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار تقی مهری اظهار کرد: با توجه به بروز شرایط بحرانی در کشور اوکراین، کلیه مشمولان غایب و غیر غایب ایرانی مقیم آن کشور می‌توانند تا بهبود شرایط، ایجاد آرامش نسبی و امکان بازگشت به آن کشور، در ایران توقف و سپس یک بار خارج شوند.

وی با بیان اینکه حداکثر مدت زمان توقف برای این عزیزان متعاقباً اعلام می‌شود، گفت: مشمولان غایب مقیم کشور اوکراین که از قانون تردد ۲ بار در سال و ۳ ماه توقف استفاده می‌کنند، در صورت تمایل می‌توانند از تسهیلات مقررات جدید استفاده کنند که در صورت بهره مندی، این تسهیلات جایگزین مقررات (۲ بار تردد و ۳ ماه توقف در سال) می‌شود.

مهری بیان داشت: مشمولان و خانواده‌های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir ، سامانه تلفن گویا به شماره ۰۹۶۴۸۰ و یا کانال سازمان در پیام رسان سروش به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.