ضوابط و مقررات تردد مشمولان غایب ایرانی مقیم خارج از کشور

به گزارش خبرنگار مهر سردار ابراهیم کریمی، در خصوص ضوابط و مقررات نحوه تردد مشمولان غایب مقیم خارج از کشور اظهار کرد: کلیه مشمولان ایرانی مقیم خارج از کشور که حداقل سه سال در خارج از کشور اقامت داشته‌اند می‌توانند تا پایان سال ۱۴۰۰، هر سال حداکثر دو بار و مجموعاً به مدت سه ماه به داخل کشور تردد کنند.

وی افزود: مشمولان ایرانی مقیم خارج از کشور که بیش از ۸ سال غیبت دارند و نتوانستند از طریق قانون جریمه مشمولان غایب؛ وضعیت خدمتی خود را مشخص کنند نیز می‌توانند با استفاده از تسهیلات فوق به کشور تردد کنند.

جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: مشمولان ایرانی مقیم خارج از کشور برای دریافت مجوز تردد، می‌بایست به نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت مراجعه و گذرنامه آنان پس از احراز شرایط، ممهور به مهر تردد با عنوان اجازه تردد مشمولان ایرانی مقیم خارج از کشور شود.