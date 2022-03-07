رایزنی با وزیر خارجه چین درباره اوکراین/پکن بر مسکو تأثیرگذار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سخنانی درباره تازه‌ترین تحولات اوکراین گفت: امروز با وزیر امور خارجه چین درباره تحولات اوکراین رایزنی کردم زیرا پکن تأثیر بسیار زیادی بر مسکو دارد.

وی ادامه داد: تا کنون ۱۰۰ میلیون یورو کمک‌های بشردوستانه برای پناهجویان اوکراینی جمع آوری شده است.

بورل تصریح کرد: از ابتدای حمله روسیه تا کنون ۱.۶ میلیون پناهنده اوکراینی وارد مرزهای اتحادیه اروپا شده‌اند و این تعداد ممکن است به ۵ میلیون پناهنده برسد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با بیان اینکه پیش از هر مذاکراتی جنگ در اوکراین باید متوقف شود، مدعی شد: کشور مولداوی نیز از تهدیدهای روسیه احساس خطر می‌کند.