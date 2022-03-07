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۱۶ اسفند ۱۴۰۰، ۲۰:۰۰

جوزف بورل خبر داد؛

رایزنی با وزیر خارجه چین درباره اوکراین/پکن بر مسکو تأثیرگذار است

رایزنی با وزیر خارجه چین درباره اوکراین/پکن بر مسکو تأثیرگذار است

مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا با بیان اینکه تا کنون ۱.۶ میلیون پناهنده اوکراینی وارد کشورهای عضو اتحادیه اروپا شده اند، گفت با وزیر خارجه چین درباره تحولات اوکراین رایزنی کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سخنانی درباره تازه‌ترین تحولات اوکراین گفت: امروز با وزیر امور خارجه چین درباره تحولات اوکراین رایزنی کردم زیرا پکن تأثیر بسیار زیادی بر مسکو دارد.

وی ادامه داد: تا کنون ۱۰۰ میلیون یورو کمک‌های بشردوستانه برای پناهجویان اوکراینی جمع آوری شده است.

بورل تصریح کرد: از ابتدای حمله روسیه تا کنون ۱.۶ میلیون پناهنده اوکراینی وارد مرزهای اتحادیه اروپا شده‌اند و این تعداد ممکن است به ۵ میلیون پناهنده برسد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با بیان اینکه پیش از هر مذاکراتی جنگ در اوکراین باید متوقف شود، مدعی شد: کشور مولداوی نیز از تهدیدهای روسیه احساس خطر می‌کند.

کد مطلب 5441503

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    نظرات

    • امین IR ۲۲:۵۱ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۶
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      آمریکا عامل هر جنگ و بدبختی در جهان است . هرجا سخن از جنگ وتحریم و کودتا است نام آمریکا می آید.

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