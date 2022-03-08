اخذ رضایت قطعی ۱۲ پرونده قصاص در البرز

به گزارش خبرنگار مهر، علی چهارمحالی صبح سه‌شنبه در حاشیه بازدید از یکی از زندان‌های استان البرز با اشاره به فعالیت‌های صورت گرفته در حوزه حمایت از زندانیان و خانواده‌های آنان گفت: یکی از مهمترین فعالیت‌های مسئولان و مددکاران زندان‌ها اخذ رضایت از اولیای دم و ایجاد اصلاح ذات البین است به نحوی که از ابتدای سال جاری تا کنون ۱۲ مورد به صورت قطعی و بیش از ۱۰ مورد به صورت مشروط در پرونده‌های قصاص رضایت اخذ شده است.

وی افزود: ۷۵۰ مورد نیز با دعوت از شکات خصوصی و با کمک مرکز نیکوکاری، شورای حل اختلاف و ستاد دیه منجر به رضایت و تخفیف در پرداخت رد مال و در نهایت آزادی مددجویان شده است.

چهار محالی سرکشی از خانواده زندانیان را در کاهش چرخه تولید جرم مؤثر ارزیابی کرد و اظهار داشت: از ابتدای سال تا کنون ۷۵۰ مورد سرکشی حضوری از خانواده زندانیان توسط مددکاران انجمن‌های حمایت صورت گرفته که در این سرکشی‌ها علاوه بر اهدا سبد معیشتی به ارزش ۱۰ میلیون ریال به هر خانواده، مشکلات درمانی، تحصیلی، آموزشی، معیشتی، مسکن و اشتغال آنان نیز مورد بررسی و پیگیری می‌گردد و کمک هزینه‌های ویژه این امورات نیز به صورت جداگانه پرداخت می‌شود.

مدیر کل زندان‌های استان البرز با اشاره به سرکشی مقامات و مسئولین از خانواده زندانیان گفت: ۱۲۰ مورد هم توسط مقامات کشوری، استانی و سازمانی از خانواده زندانیان سرکشی به عمل آمده که در نهایت به نتایج مطلوبی منتج شده است.

وی افزود: با مشارکت و هم افزایی کمیته امداد امام (ره) و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و مرکز نیکوکاری نیز بیش از ۷۲۰۰ بسته حمایتی و معیشتی نیز بین خانواده زندانیان نیازمند توزیع شده است.

چهارمحالی آموزش زندانیان و خانواده‌های آنان در زمینه‌های پیشگیری از اعتیاد، بهداشت فردی و… همچنین معرفی زندانیان آزاد شده و خانواده‌های آنان جهت اشتغال و تأمین جهیزیه فرزندان زندانی را از دیگر برنامه‌های خدمات حمایتی زندان‌های استان برشمرد و از خیرین نیز به عنوان موتورهای محرک فعالیت‌های حمایتی تشکر کرد.