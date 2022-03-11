سه امتیاز نفت فدای دربی نشود/ قرعه استقلال در جام حذفی خوب بود

رسول غنی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد دیدار جمعه شب استقلال برابر نفت آبادان که از ساعت ۲۰ در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود گفت: نفت با علیرضا منصوریان یک برد خوب را مقابل پرسپولیس به دست آورد و حالا این تیم انگیزه‌های زیادی دارد تا بتوانند استقلال را هم در تهران شکست داده تا موقعیت خود را در جدول بهبود ببخشد. بازیکنان نفت جوان، پرانرژی و دونده هستند و شاید بتوانند در ورزشگاه آزادی یک شگفتی دیگر را خلق کنند البته کادر فنی استقلال هم این تیم را آنالیز خواهد کرد و می‌داند که بازیکنان نفت در چه شرایطی هستند. بنابراین باید منتظر یک بازی جذاب و شاید پرگل از دو هم بازی سابق در استقلال باشیم.

هافبک پیشین آبی پوشان در مورد قرعه کشی جام حذفی و برخورد استقلال و نساجی در مرحله یک چهارم نهایی گفت: نساجی در دو بازی رفت و برگشت در لیگ برابر استقلال به تساوی دست پیدا کرده اما می‌دانیم که این دیدار در پایان، یک برنده خواهد داشت اگر چه زمان زیادی تا این دیدار باقی مانده ولی کادر فنی آبی پوشان باید با یک برنامه ریزی صحیح به این دیدار هم فکر کرده زیرا با توجه به شرایطی که دارد می‌تواند به قهرمانی در جام حذفی هم دست پیدا کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: استقلال این روزها صدرنشین لیگ است. نگاه ویژه ای به لیگ قهرمانی در لیگ برتر دارد. در جام حذفی هم تا مرحله یک چهارم نهایی پیش آمده و با دو پیروزی دیگر می‌تواند به فینال جام حذفی راه پیدا کند. بنابراین کادر فنی و بازیکنان باید شرایط را به خوبی درک کرده تا بتوانند هر دو جام را از آن خود کنند.