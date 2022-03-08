سامانه شناسایی افراد با فقر مطلق در استان تهران تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن منصوری شامگاه سه شنبه در حاشیه برگزاری نخستین جلسه ارائه راهکارها جهت ریشه کنی فقر در استان تهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی ۲ روز گذشته فرمان و دستوری از جانب رئیس جمهور صادر شد مبنی بر اینکه فقر به طور مطلق در کشور ریشه کن شود و امروز بلافاصله جلسه‌ای با حضور رؤسای دستگاه‌ها و نهادها و فرمانداران استان تهران و ائمه جمعه و فرماندهان سپاه و متولیان کمیته امداد و بهزیستی برگزار شد تا این موضوع به طور عملیاتی دنبال شود.

وی با بیان اینکه تعاریف و اصطلاحات علمی و مرسومی از واژه فقر مطلق ارائه شده است گفت: طی تعاریف بین المللی مسئله مشخص شده است و این چیزی که ما در جلسه بر روی آن تمرکز کرده ایم و مصمم هستیم تا در کوتاه مدت موضوع را حل و فصل کنیم این است که به موضوع ریشه کنی فقر به طور مصطلح و تعریف عامیانه موجود بپردازیم و این تعریف این گونه است که کسی در استان وجود داشته باشد که نان شب برای خوردن نداشته باشد و به حداقل پوشاک نیازمند و برای تأمین دارو و درمان با مشکل جدی روبرو باشد.

استاندار تهران بیان داشت: افرادی داریم که تحت پوشش و حمایت نهادهایی مانند بهزیستی و کمیته امداد هستند و کسانی هم هستند که از قلم افتاده اند و تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند و وضعیت این افراد بدتر است و مستمری حداقلی را ندارند و با گرفتاری‌های متعدد دست و پنجه نرم می‌کنند.

منصوری در خصوص خروجی جلسه و تصمیمات مواخوذه عنوان داشت: مقرر شد سامانه‌های موجود تجمیع و شناسایی افراد جدید که تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی قرار ندارند و در این ۳ موضوع خوراک و لباس و دارو مشکل جدی دارند اطلاعاتشان تشکیل شود و یک ستادی هم ظرف ۲۴ ساعت که به مسئولیت فرماندار و عضویت ائمه جمعه و سپاه و شورای شهر و شهرداری‌ها و خیران و اصناف و بازاریان و مسئولین مجمع خیرین و هر نهادی که بتواند نهادهای مردمی را فعال کند مثل مساجد و اوقاف در استان شکل بگیرد تا اطلاعات تکمیل و تجمیع شود و کمک‌ها صورت بگیرد.

وی افزود: در نظر داریم با این شناسایی‌ها برای عید و ماه مبارک رمضان کمک‌هایی از جنس کمک‌های مومنانه و رزمایش‌های برگزار شده صورت بگیرد و یک سری از تصمیمات بلند مدت است اما طبق فرمایش رئیس جمهور این محدودیت زمانی فعلاً برای پایان سال است و جلسه فعلی برای رسیدگی جدی و خدمت رسانی پایان سال و ماه مبارک رمضان می‌باشد.

استاندار تهران گفت: تعاریف مرسومی وجود دارد که متعلق جوامع و استانداردهای بین المللی می‌باشد و واقعیت این است که ما الان تعریفی فراخور ضرورت انجام کار داریم تا در این جریان هم افزایی شود کسی در استان تهران گرسنه نخوابد.