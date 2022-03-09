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۱۸ اسفند ۱۴۰۰، ۱۳:۳۱

در بازدید از دادسرای ناحیه 3 مطرح شد؛

تأکید دادستان تهران بر لزوم کوتاه شدن مدت زمان دادرسی

تأکید دادستان تهران بر لزوم کوتاه شدن مدت زمان دادرسی

دادستان عمومی و انقلاب تهران به صورت سرزده و به منظور نظارت میدانی و هدفمند بر نحوه خدمت رسانی به مردم، از دادسرای ناحیه ۳ بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی با حضور در تمامی شعب و قسمت‌های دادسرای ناحیه ۳ و اطلاع از روند فعالیت‌های انجام شده با بررسی دقیق برخی از پرونده‌های معوق و علل و عوامل اطاله دادرسی، دستوراتی را برای تعیین تکلیف فوری این پرونده‌ها و صدور تصمیم نهایی در خصوص هر مورد صادر کرد.

دادستان تهران با تأکید بر لزوم کوتاه شدن مدت زمان دادرسی، اهمیت حفظ نظم و انضباط محیط کار و رعایت اصول و دستورالعمل‌های بایگانی دستور داد همکاران قضائی و اداری همه تلاش خود را در جهت تسریع در رسیدگی و تکریم ارباب رجوع به کار گیرند.

وی با قضات و کارکنان اداری دادسرا نیز به گفت‌وگو پرداخت و ضمن اطلاع از نقطه نظرات و مطالبات آنها، دستورات و ارشادات لازم را برای بهبود عملکرد دادسرا، ارائه کرد.

صالحی با برخی از مراجعین دادسرا نیز دیدار و گفت‌وگو کرد و پس از استماع درخواست‌های مطرح شده، در خصوص هر مورد دستورات لازم را صادر کرد.

گفتنی است در این بازدید، سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ نیز گزارشی از عملکرد، دستاوردها و برنامه‌های این دادسرا ارائه کرد.

کد مطلب 5442935

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