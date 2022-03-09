تأکید دادستان تهران بر لزوم کوتاه شدن مدت زمان دادرسی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی با حضور در تمامی شعب و قسمتهای دادسرای ناحیه ۳ و اطلاع از روند فعالیتهای انجام شده با بررسی دقیق برخی از پروندههای معوق و علل و عوامل اطاله دادرسی، دستوراتی را برای تعیین تکلیف فوری این پروندهها و صدور تصمیم نهایی در خصوص هر مورد صادر کرد.
دادستان تهران با تأکید بر لزوم کوتاه شدن مدت زمان دادرسی، اهمیت حفظ نظم و انضباط محیط کار و رعایت اصول و دستورالعملهای بایگانی دستور داد همکاران قضائی و اداری همه تلاش خود را در جهت تسریع در رسیدگی و تکریم ارباب رجوع به کار گیرند.
وی با قضات و کارکنان اداری دادسرا نیز به گفتوگو پرداخت و ضمن اطلاع از نقطه نظرات و مطالبات آنها، دستورات و ارشادات لازم را برای بهبود عملکرد دادسرا، ارائه کرد.
صالحی با برخی از مراجعین دادسرا نیز دیدار و گفتوگو کرد و پس از استماع درخواستهای مطرح شده، در خصوص هر مورد دستورات لازم را صادر کرد.
گفتنی است در این بازدید، سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ نیز گزارشی از عملکرد، دستاوردها و برنامههای این دادسرا ارائه کرد.
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