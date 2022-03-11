طرح عیدانه پلیس راهور برای ترخیص خودروهای توقیفی در زنجان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباس مظفری با بیان اینکه طرح عیدانه ویژه ترخیص خودروهای توقیفی استان زنجان اجرا می‌شود، گفت: مالکان یا وکیل قانونی آنان و متصرفان وسایط نقلیه اعم از خودرو و موتورسیکلت می‌توانند با مراجعه به دفاتر پلیس بعلاوه ۱۰ و ارائه مدارک لازم نسبت به ترخیص وسیله نقلیه خود اقدام کنند.



وی اظهار داشت: ارائه خدمات به متصرفین قانونی وسایط نقلیه فاقد دستور قضائی برابر روش‌های ابلاغی در دستورالعمل ترخیص فوق العاده خودرو و موتور سیکلت‌های رسوبی با اخذ تعهد در محل دفاتر پلیس +۱۰ و رعایت ضوابط مربوطه در دستور کار است.



رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان گفت: ایجاد امکان ترخیص وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث و اخذ تعهد عدم تردد در معابر عمومی فراهم شده است.



مظفری تاکید کرد: در اجرای این طرح شرایطی فراهم شده تا متقاضیان فاقد گواهینامه رانندگی با معرفی فرد دارای گواهینامه مجاز امکان ترخیص خودرو برای آن‌ها فراهم شود.