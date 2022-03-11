به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته که در مسجد جامع شهر کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: مسئولان کشوری و استانی باید در جهت رفع مشکلات تلاش کنند و مشکلات مردم را کوتاه‌ترین زمان ممکن حل کنند.

وی با اشاره به ۲۲ اسفند ماه روز شهید و سالروز تأسیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، افزود: شهدا و ایثارگران سند افتخار، عزت و هویت انقلاب اسلامی ایران هستند و با الگوبرداری از مکتب امام حسین (ع) سبب پیشرفت و اقتدار کشور شدند.

امام جمعه کرمانشاه تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران به برکت خون شهدا و فداکاری آنان امروز به دارای اقتدار بوده و به الگویی برای سایر کشورهای آزادی تبدیل شده است و شهدا با معامله با خداوند متعال در دنیا و آخرت عاقبت بخیر شدند.

علما بیان کرد: مردم ایران در دنیا بهترین هستند و مسئولان نیز با توجه به منویات و تأکیدات مقام معظم رهبری باید در جهت حل مشکلات آنان اقدام کنند.

وی تاکید کرد: فرهنگ ایثار و شهادت و فداکاری شهدا و ایثارگران یکی از موضوعاتی است که باید نسل جوان به آن توجه و از آن الگوبرداری کند و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به برکت خون شهدا استوار با اقتدار است.