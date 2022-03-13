اهدای ۱۲سری جهیزیه به نو عروسان کازرون در طول سال۱۴۰۰

به گزارش خبرنگار مهر، طیبه علیپور ظهر یکشنبه در مراسم اهدای جهیزیه به نوعروس کازرونی به مناسبت نیمه شعبان بیان کرد: به مناسبت‌های مختلف در طول سال با همت بسیجیان و خیرین حوزه خواهران الزهرا (س) ۱۲ سری جهیزیه نفیس به نوعروسان نیازمند در شهرستان کازرون اهدا شده است.

وی ادامه داد: جهیزیه‌ها در انواع مختلف شامل یخچال، لباسشویی، گاز، سری پلاستیک و چینی، پوشاک، وسایل آشپزخانه، پتو و....بوده که هر کدام با توجه به کمک‌های خیرین بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان ارزش قیمتی داشته که نیازمند اهدا شده است.

فرمانده حوزه الزهراء (س) سپاه ناحیه کازرون اضافه کرد: در راستای همکاری با قسمت اجتماعی و شناسایی خانواده‌ای نیازمند در قسمت‌های بسته معیشتی و جهیزیه و دارو حوزه الزهراء (س) سپاه ناحیه کازرون، علاوه بر اهدای یک سری جهیزیه با تهیه بسته‌های معیشتی نیز به خانواده‌های کم برخوردار حمایت داشته که در اهدای یک سری جهیزیه به مناسبت نیمه شعبان بسته معیشتی به ارزش یک میلیون تومان نیز اهدا شده است.

وی در پایان با بیان این نکته که نوعروسانی برای کمک جهیزیه منتظر هستند که نیاز به کمک مسئولان و خیرین در شهرستان است، هدف از این کار خداپسندانه را حمایت در راستای کمک به ازدواج جوانان و فراهم شدن زمینه ازدواج آسان وکم هزینه برای آنان دانست.