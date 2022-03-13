به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، نشست هم‌اندیشی اعضای هیأت علمی شاخص دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه فناوری با حضور دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سازمان مرکزی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه ۴ ساعته ۱۹ نفر از اعضای هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی که جزو فعالان حوزه فناوری و پیشرو هستند، نظرات و پیشنهاداتی درخصوص گسترش فعالیت‌های حوزه کاری خود در دانشگاه از جمله گیاهان دارویی و داروهای گیاهی، برق و الکترونیک، تجهیزات توانبخشی معلولان، طراحی دوره‌های آموزش فناورانه، محصولات فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی، مواد آزمایشگاهی، پرتو پزشکی، نرم‌افزار و بازار آنلاین، نساجی، اسباب‌بازی‌های فکری و... ارائه کردند.

طهرانچی در این نشست به برنامه‌های حوزه فناوری دانشگاه آزاد اسلامی در سند تحول و تعالی اشاره کرد و گفت: نمای دانشگاه آزاد اسلامی در گام دوم، «نمای فناوری» است، چرا که عمر مدرک‌دهی دانشگاه‌ها به پایان رسیده و اگر دانشگاه آزاد اسلامی که ۴۰ سال نخست خود را پشت سر گذاشته، در ادامه راه خود تبدیل به یک سازمان و هویت جدید نشود، نمی‌تواند موفق باشد. از این رو دانشگاه آزاد اسلامی تلاش دارد به عنوان یک دانشگاه فناور، ادبیات جدید خود را خلق کند.

وی با بیان اینکه در گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی، کنشگران جدید نقش پررنگی خواهند داشت، اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی در گام اول، مبتنی بر فعالیت‌های آموزشی شکل گرفت و درآمدهای آن براساس شهریه بود و تدریس، نظام مدیریتی و تمامی قواعد دانشگاه برمبنای فعالیت‌های آموزشی بنا شده بود. اکنون حوزه آموزش در دانشگاه آزاد اسلامی به بلوغ رسیده و در گام دوم، فناوری در اولویت برنامه‌های دانشگاه است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: شبکه آزمایشگاهی در برنامه پنج ساله دانشگاه آزاد اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است. از این رو کنشگران جدید شامل افراد فعال در بدنه شبکه آزمایشگاهی دانشگاه خواهند بود که به عنوان مجری طرح، کارشناس ارشد و پشتیبان آزمایشگاه فعالیت خواهند داشت تا مجموعه کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های دانشگاه آزاد اسلامی در یک قواره جدید در خدمت توسعه فناوری قرار گیرد.

طهرانچی ایجاد شبکه آزمایشگاهی استاندارد در مناطق آزاد و بنادر را یکی از اولویت‌های دانشگاه آزاد اسلامی در این حوزه عنوان کرد و افزود: دانشگاه آزاد اسلامی از تجهیزات پیشرفته و به‌روز در شبکه آزمایشگاهی برخوردار است. علاوه بر این، در ۱۲ منطقه آزاد کشور، واحد دانشگاهی فعال دارد که این مجموعه‌ها می‌تواند بستر مناسبی برای ایجاد شبکه آزمایشگاهی استاندارد در مناطق آزاد، بنادر و مناطق مرزی کشور فراهم کند. تجهیزات پیشرفته و به‌روز آزمایشگاه‌های دانشگاه آزاد اسلامی برای خدمات علمی و فناوری به کار گرفته خواهد شد تا برای ایجاد انگیزه کنشگران که در این مجموعه‌ها مشغول کار هستند، درآمدزایی داشته باشد.

عضو هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه این دانشگاه در فعال‌سازی آزمایشگاه‌ها و ایجاد آزمایشگاه‌های استاندارد نقش تسهیل‌گر دارد، گفت: براساس سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی، برای شبکه‌سازی آزمایشگاهی آمادگی کامل داریم. دانشگاه آزاد اسلامی دستگاه‌ها و تجهیزات فراوانی دارد که قرار است در افق جدید دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه فناوری به کار گرفته شود.

وی خاطرنشان کرد: براساس بسته کاری «فعالیت منسجم و هم‌افزای شبکه‌ای» در سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی، توانمندسازی، شبکه‌سازی و تقویت هم‌افزایی پژوهشکده‌ها، مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌های دانشگاه، تقویت ارتباطات شبکه‌ای و زنجیره‌ای میان فعالیت‌های علمی در دانشگاه با هدف افزایش هم‌افزایی، هم‌راستایی و ارزش‌افزایی و تقویت و بهره‌گیری از ظرفیت شبکه حقیقی دانشگاه در فضای مجازی مورد تأکید قرار گرفته است.

طهرانچی با اشاره به بسته کاری «توسعه فناوری، نوآوری و کارآفرینی» سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: در این بسته کاری، «نقش‌آفرینی و کمک مؤثر واحدهای دانشگاهی به شکل‌گیری زیست‌بوم‌های محلی نوآوری»، «ترویج، بسترسازی و تسهیل تجاری‌سازی و بازاریابی فناوری‌ها و محصولات دانش بنیان» و «هماهنگ‌سازی و تحقق زنجیره ارزش ایده تا محصول در نظام آموزش، تحقیقات و فناوری دانشگاه» به عنوان راه‌کنش‌ها مطرح شده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با استقبال از موضوعات مطرح‌ شده در این نشست، تصریح کرد: «تحول در فرهنگ سازمانی» یکی دیگر از بسته‌های کاری برنامه پنج ساله راهبردی عملیاتی دانشگاه آزاد اسلامی است که یکی از محورهای مهم تحقق آن، توجه به فعالیت‌های حوزه فناوری است که با مشارکت و نقش‌آفرینی اعضای هیأت علمی فعال در این حوزه، محقق خواهد شد. دانشگاه آزاد اسلامی در ابتدای مسیر فناوری است و به همین دلیل باید از اعضای هیأت علمی فناور حمایت و به آنها در دستیابی به اهداف فناورانه کمک کرد.

وی اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی در مسیر ۴۰ ساله خود به بلوغ در حوزه آموزشی رسیده، اما اکنون به عنوان یک سازمان فناور و نوآور، در ابتدای مسیر هستیم و مدیریت یک سازمان در ابعاد دانشگاه آزاد اسلامی در کشور ما، بی سابقه است. از این رو تمامی ابعاد این نظام باید ساخته شده و به بلوغ برسد تا جامعه، دانشگاه آزاد اسلامی را به عنوان یک سازمان فناور و نوآور قبول داشته باشد.

طهرانچی ایجاد چرخه «از گیاه دارویی تا داروی گیاهی» در شبکه دانشگاه آزاد اسلامی را یکی از برنامه‌های جدی این دانشگاه عنوان کرد و گفت: دانشگاه آزاد اسلامی با در اختیار داشتن اعضای هیأت علمی توانمند، مزارع گیاهان دارویی در اقصی نقاط کشور، دانشکده‌های داروسازی، پژوهشگران، فناوران و... می‌تواند یک جریان فناوری در حوزه گیاهان دارویی تا داروهای گیاهی ایجاد کند و در جایگاه نخست کشور قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه فعالیت فناورانه هر یک از استان‌ها، براساس موضوع‌محوری خواهد بود، اظهار داشت: تأکید دانشگاه آزاد اسلامی بر انجام کارهای جدی و امتحان پس‌داده است. به عنوان نمونه، برای دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان بذر و برای واحد مشهد بیوپلاستیک را موضوع محوری قرار داده‌ایم. معتقدیم اگر با اتکا به سرمایه عظیم نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه فناوری حرکت کنیم، می‌توانیم به اندازه درآمدهای شهریه‌ای این دانشگاه، درآمدزایی داشته باشیم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر اینکه سهم درآمدهای این دانشگاه از فناوری باید افزایش پیدا کند، گفت: یکی از برنامه‌های جدی دانشگاه آزاد اسلامی، ایجاد هلدینگ در حوزه‌های دارو، گیاهان دارویی، نانو، فناوری اطلاعات، غذا، فراسودمندها و... است. معتقدیم که دانشگاه آزاد اسلامی یک شبکه است و باید فعالیت‌های آن نیز به صورت شبکه‌ای و هم‌افزا باشد.