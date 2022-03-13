به گزارش خبرنگار مهر، احمد اسفندیاری عصر یکشنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل و مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اظهار کرد: در حالی که میانگین پوشش تأمین اجتماعی در کشور ۵۱ درصد است میزان آن در خراسان جنوبی جنوبی ۴۳ درصد است که هفت درصد کمتر از میانگین کشوری است که باید در دوره جدید جبران شود.

به گفته وی از حقوق بیمه شده‌ها این است که به سویی حرکت کنیم که پوشش تأمین اجتماعی در کشور افزایش یابد تا همه مردم از آن برخوردار شوند در این راستا در سال‌های اخیر پوشش بیمه زنان خانه دار، دانشجویان و قالیبافان برقرار شده است.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه تأمین اجتماعی با پرداخت حق بیمه افراد اداره می‌شود و از حق‌الناس است لذا باید مردم را نسبت به حقوقشان آگاه کنیم و پاسخگوی آنها باشیم.

به گفته وی در دولت انقلابی باید تلاش کنیم که به بهترین شکل پاسخگوی ارباب الرجوع باشیم و کوتاهی‌های گذشته را باید جبران کنیم.

اسفندیاری تصریح کرد: در مراکز درمانی تأمین اجتماعی و همچنین در جاهایی که این مراکز وجود ندارد ارائه خدمات به بیمه شدگان از طریق فرانشیز می‌باشد، رایگان است.

وی با بیان اینکه دولت هیچ اعتباری به تأمین اجتماعی نمی‌دهد و این سازمان با پول بیمه شده‌ها اداره می‌شود، ادامه داد: هوشمند سازی برای کاهش مراجعه بیمه شدگان از او الویت‌های این سازمان است.

معاون سازمان تأمین اجتماعی کشور اظهار کرد: باید با پیگیری استانداری و همکاری مسئولان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند کمبود پزشک در مراکز درمانی تأمین اجتماعی بر طرف شود.

به گفته وی کنترل هزینه‌ها و منابع باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و نبود حاشیه در خراسان جنوبی نشانگر وجود همکاران بی حاشیه در این استان است.

در این مراسم با تشکر از محمدی مدیرکل تأمین اجتماعی استان و فیروزی مدیر درمان تأمین اجتماعی خراسان جنوبی، فراتی و سبحانی به عنوان مدیرکل جدید تأمین اجتماعی و مدیر درمان تأمین اجتماعی استان معرفی شدند.