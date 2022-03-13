حجت‌الله دهدشتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بعد از دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر تخلف برخی نانوایان و پس از بازدید میدانی، این موضوع در دستور کار قرار گرفت و مشخص شد که اوضاع نانوایی‌های شوشتر در مقایسه با شهرهای همجوار نامطلوب است و وضعیت نامناسبی در بحث نانوایی‌ها در این شهرستان وجود دارد.

وی افزود: برخی از نانوایی‌های شهرستان شوشتر فاقد ترازوی دیجیتال و همچنین فاقد اطلاعاتی نظیر وزن چانه و ساعت کار و نظایر آن هستند.

دهدشتی ادامه داد: پس از بازدید میدانی از یکی مناطق شهرستان شوشتر نیز تعداد زیادی از نانوایی‌ها در روز جمعه تعطیل بودند در حالی که روز تعطیل آنها در ایام هفته روز دیگری بوده است اما به آن پایبند نبوده‌اند که این آسیب‌هایی را برای شهر گردشگری شوشتر در پی دارد.

وی با اشاره به تصمیم شورای آرد و نان یادآور شد: حدود ۲۰ واحد نانوایی که تخلفات متعددی داشته و با توجه اعمال جریمه مجدداً تخلف خود را تکرار کرده‌اند، مطابق قانون ۲۰ درصد از سهمیه آرد یارانه‌ای آنها به طور دائم قطع شد.

سرپرست فرمانداری شوشتر گفت: بخشی از این مشکلات بعد از تذکرات برطرف و ساماندهی کمبودهای دیگر در دستور کار است.