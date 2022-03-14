بانک مرکزی در حال تدوین ضوابط ایجاد بانک افشور در مناطق آزاد کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سعید محمد ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از طرح ترمینال جدید فرودگاهی کیش اظهار داشت: یکی از اهداف تشکیل مناطق آزاد ایجاد نهادهای پولی و مالی جهت تأمین منابع مالی در مناطق آزاد و تسری این سرمایه‌ها به سرزمین اصلی است که در این راستا دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری با دولت و نهادهای مختلف تعاملات خوبی داشته و در این زمینه طبق توافقات انجام شده بانک مرکزی در حال تدوین آئین نامه ایجاد بانک افشور در مناطق آزاد است.

وی با بیان اینکه دبیرخانه مناطق آزاد تجاری به عنوان متولی ایجاد بانک آفشور خواهد بود افزود: منطقه آزاد کیش نیز به عنوان الگوی ایجاد نهادهای پولی و مالی از جمله بانک آفشور و بورس بین‌الملل برای منابع ارزی و همچنین صدور تضمین‌های ارزی تبدیل می‌شود.

محمد با اشاره به اینکه معتقدم سرمایه گذاران ایرانی توان مالی و نقدینگی کامل برای توسعه مناطق آزاد و تمام نقاط کشور را دارند یادآور شد: تأمین مالی از محل تهاتر نفت، فاینانس خط اعتباری چین، احیای امتیازات قانونی مناطق آزاد تجاری از جمله معافیت‌های گمرکی و مالیاتی از دیگر راهکارهای تأمین منابع پولی و مالی در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی است که هم اکنون تحقق آنها در این دبیرخانه دنبال می‌شود.

وی اضافه کرد: تمرکز برای استفاده از ظرفیت جام جهانی، توسعه سرمایه گذاری در حوزه تولید و صنعت گردشگری از جمله برنامه‌های ویژه این دبیرخانه در جزیره کیش است که در این راستا طبق تفاهم‌های صورت گرفته با کشور قطر مقرر شده ۴۰۰ پرواز از این جزیره به قطر در ایام برگزاری جام جهانی ایجاد شود.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی گفت: اتمام ترمینال فرودگاه کیش تا مرداد ۱۴۰۱، تکمیل پنج هتل پنج ستاره با ۳ هزار و ۶۰۰ تخت، احداث ۲ زمین فوتبال، نوسازی سه زمین فوتبال چمن، احداث ۲ زمین فوتبال ساحلی و ۲ سالن بدن‌سازی از جمله اولویت‌ها در جزیره کیش است.

سعید محمد برای معرفی مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش به این جزیره سفر کرده است؛ براساس تصمیمات هیأت وزیران عضو دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی مهدی کشاورز به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد کیش منصوب شده است.

احمد رجب پور به عنوان عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی کیش به مدت سه سال جایگزین ناصر آخوندی و سعید پورزادی به عنوان عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی کیش به مدت سه سال جایگزین «مصطفی خانزادی شدند.