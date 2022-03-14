صادرات غلات روسیه تا ۹ تیر تعلیق می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اینترفکس به نقل از وزارت کشاورزی روسیه اعلام کرد که این کشور احتمالا از فردا سه شنبه روند صادرات گندم، جو، ذرت و چاودار را به حال تعلیق درخواهد آورد.

پیش بینی می شود که دوام این تصمیم تا ۳۰ ژوئن (۹ تیر) باشد. روسیه بزرگترین صادرکننده گندم جهان است و ترکیه و مصر از عمده مشتریان آن به حساب می آیند.

در حال حاضر، مازاد گندم روسیه بین ۶ تا ۶.۵ میلیون تن برآورد می شود حال آنکه صادرات این محصول از آغاز ماه ژوئن ۴۵ درصد کاهش داشته است.

هفته گذشته، وزارت اقتصاد روسیه اعلام کرد که این کشور در راستای تقویت امنیت غذایی شهروندان خود، دست کم تا پایان ماه میلادی آگوست، صادرات غلات را به جمهوری های سابق شوروی، تعلیق می کند.

اوکراین هم در کنار روسیه، از اصلی ترین صادرکنندگان غلات است و پیشتر هم پیش بینی می شد که جنگ میان این دو کشور، تاثیری مستقیم بر سبد غذایی مردم در سایر نقاط جهان داشته باشد.