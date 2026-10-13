به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا ابراهیمی صبح سه‌شنبه در مراسم گرامیداشت شهدای روحانی گلستان با تأکید بر مسئولیت خطیر حوزه‌های علمیه در تحولات کشور اظهار کرد: با آغاز جنگ، روحانیون، مبلغان و استادان حوزه در سراسر کشور بخشی از فعالیت‌های معمول خود را کنار گذاشتند و با احساس مسئولیت، تبیین مسائل، پشتیبانی از نیروهای مسلح و امیدبخشی به جامعه را در اولویت قرار دادند.

وی با بیان اینکه حوزه‌های علمیه باید خود را مطیع محض ولایت بدانند، افزود: همان‌گونه که رهنمودهای ولایت می‌تواند در دل‌ها امید ایجاد کند، مشکلات را برطرف سازد و زمینه‌ساز همدلی و اتحاد شود، حوزه و روحانیت نیز باید در همین مسیر حرکت کنند و در تقویت انسجام اجتماعی نقش‌آفرین باشند.

مدیر حوزه علمیه گلستان با اشاره به جایگاه شهدا در پاسداری از اسلام و نظام جمهوری اسلامی اظهار کرد: شهدا با جانفشانی در مسیر اسلام، زمینه‌ساز استحکام نظام و عزت ایران شدند و امروز وظیفه ماست که با الگوگیری از سیره آنان، ادامه‌دهندگان شایسته‌ای برای این مسیر نورانی باشیم.

تحصیل، تهذیب و مجاهدت؛ عهد حوزه با آرمان شهدا

ابراهیمی‌فر با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید حوزه‌های علمیه، بر ضرورت تجدید عهد طلاب و حوزویان با آرمان‌های شهدا تأکید کرد و گفت: در آغاز سال تحصیلی، با یاد شهدای گرانقدر، امام شهید و مقام معظم رهبری، بر پیمانی استوار می‌مانیم که از جنس خون و ایثار است.

وی ادامه داد: مسیر تحصیل، تهذیب، مجاهدت و استکبارستیزی را تا نابودی استکبار و فراهم شدن مقدمات ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) ادامه خواهیم داد و در این راه، مسئولیت خود را در سنگرهای مختلف به انجام خواهیم رساند.