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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۵

ابراهیمی‌فر: رسالت روحانیت در جنگ، تبیین و امیدآفرینی است

ابراهیمی‌فر: رسالت روحانیت در جنگ، تبیین و امیدآفرینی است

گرگان- مدیر حوزه علمیه گلستان با اشاره به نقش روحانیت در دوران جنگ گفت: تبیین واقعیت‌ها، حمایت از نیروهای مسلح و تقویت امید در جامعه، مهم‌ترین رسالت روحانیت در این شرایط است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا ابراهیمی صبح سه‌شنبه در مراسم گرامیداشت شهدای روحانی گلستان با تأکید بر مسئولیت خطیر حوزه‌های علمیه در تحولات کشور اظهار کرد: با آغاز جنگ، روحانیون، مبلغان و استادان حوزه در سراسر کشور بخشی از فعالیت‌های معمول خود را کنار گذاشتند و با احساس مسئولیت، تبیین مسائل، پشتیبانی از نیروهای مسلح و امیدبخشی به جامعه را در اولویت قرار دادند.

وی با بیان اینکه حوزه‌های علمیه باید خود را مطیع محض ولایت بدانند، افزود: همان‌گونه که رهنمودهای ولایت می‌تواند در دل‌ها امید ایجاد کند، مشکلات را برطرف سازد و زمینه‌ساز همدلی و اتحاد شود، حوزه و روحانیت نیز باید در همین مسیر حرکت کنند و در تقویت انسجام اجتماعی نقش‌آفرین باشند.

مدیر حوزه علمیه گلستان با اشاره به جایگاه شهدا در پاسداری از اسلام و نظام جمهوری اسلامی اظهار کرد: شهدا با جانفشانی در مسیر اسلام، زمینه‌ساز استحکام نظام و عزت ایران شدند و امروز وظیفه ماست که با الگوگیری از سیره آنان، ادامه‌دهندگان شایسته‌ای برای این مسیر نورانی باشیم.

تحصیل، تهذیب و مجاهدت؛ عهد حوزه با آرمان شهدا

ابراهیمی‌فر با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید حوزه‌های علمیه، بر ضرورت تجدید عهد طلاب و حوزویان با آرمان‌های شهدا تأکید کرد و گفت: در آغاز سال تحصیلی، با یاد شهدای گرانقدر، امام شهید و مقام معظم رهبری، بر پیمانی استوار می‌مانیم که از جنس خون و ایثار است.

وی ادامه داد: مسیر تحصیل، تهذیب، مجاهدت و استکبارستیزی را تا نابودی استکبار و فراهم شدن مقدمات ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) ادامه خواهیم داد و در این راه، مسئولیت خود را در سنگرهای مختلف به انجام خواهیم رساند.

کد مطلب 6976358

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