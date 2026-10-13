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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۸

حملات جنگنده‌های سعودی علیه شبکه ارتباطی صعده یمن

حملات جنگنده‌های سعودی علیه شبکه ارتباطی صعده یمن

جنگنده‌های سعودی در دور جدید حملات خود علیه استان صعده شبکه ارتباطی این استان را هدف قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سبأ، جنگنده های سعودی دقایقی قبل بار دیگر مناطقی را در یمن هدف قرار دادند. این جنگنده ها منطقه مران واقع در جنوب غرب استان صعده در شمال یمن را بمباران کردند.

همچنین گزارش شده که جنگنده های سعودی شبکه ارتباطی منطقه مرزی غمر در غرب استان صعده را زیر آتش گرفتند.

وزارت بهداشت یمن روز گذشته اعلام کرد که از سوم سپتامبر گذشته تاکنون، به دنبال حملات عربستان، ۳۸۵ نفر شهید و زخمی شدند.

این وزارتخانه همچنبن افزود که به دنبال حمله عربستان به یک مدرسه دخترانه و یک مرکز درمانی در منطقه قحاف از توابع شهرستان جبل حبشی در استان تعز، واقع در جنوب‌غرب یمن، ۵ نفر شهید و ۱۵ نفر دیگر زخمی شدند.

کد مطلب 6976365

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