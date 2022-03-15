به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ارتباطات و اطلاع رسانی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، محمد حمیدی مقدم مدیر عامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی گفت: سال ۱۴۰۰ نام مرکز گسترش تغییر کرد و به «مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی» تبدیل شد. این عنوان، بار مسئولیتی بیشتری به مرکز اضافه کرد. حمایت از تولید پویانمایی از وظایف ما بود، اما قرار است توجه ویژه‌تری به این حوزه داشته باشیم. تولید فیلم بلند و تقویت این هنر- صنعت از برنامه‌های سال بعد است. مرکز، محل تلاقی استعدادها، سرمایه‌ها و هنرمندان پویانمایی است. به خصوص در حوزه تولید، توزیع و نمایش انیمیشن‌های بلند که سرمایه و شرایط تولید آن با انیمیشن‌های کوتاه متفاوت است.

وی ادامه داد: تشکیل صندوق‌های حمایتی مشترک، بین نهادهای مختلف و تجمیع سرمایه‌گذاری بین شرکت‌های متعدد، برای تولید انیمیشن‌های بلند از برنامه‌ها و اولویت‌های مرکز گسترش در سال ۱۴۰۱ است.

حمیدی مقدم درباره تولید فیلم مستند در سال پیش رو توضیح داد: موضوع‌ها، اولویت‌ها و معیارها برای تولید را شفاف ارائه خواهیم کرد. شیوه‌نامه‌ها و آیین نامه‌های جذب طرح، در حوزه پویانمایی و مستند را با توجه به راهبرداها، نیازها و چشم‌اندازی که مرکز تعریف کرده، در دسترس خواهد بود. فیلمسازان سینمای مستند و پویانمایی، می‌توانند طرح‌هایشان را ارائه کنند و از حمایت مرکز برخوردار شوند. پس از پانزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» درگیر بررسی و به روزکردن شیوه‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها برای تصویب و جذب طرح بودیم، به زودی این آیین‌ها در سایت مرکز بارگذاری خواهند شد.

مدیر عامل مرکز گسترش تاکید کرد: خود را برای حمایت همه جانبه از نگاه‌ها، سلایق و فیلمسازان مختلف که طرح‌هایشان مبتنی بر راهبردهای تازه مرکز گسترش باشد، آماده کرده‌ایم. شوراهای قبلی، بهمن و اسفندماه به کار خود پایان دادند، توانستیم در وضعیت موجود و استقرار سیاست‌های جدید طرح‌هایی که تصویب شده بود را به سرانجام برساندیم. خوشبختانه با حمایت مالی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و آقای خزاعی، توانستیم بخش عمده تعهدات مالی به فیلمسازان را پرداخت کنیم. در نتیجه برای سال ۱۴۰۱ می‌توانیم پذیرای طرح‌های جدید با بودجه‌های جدید باشیم.

وی ادامه داد: با توجه به مساعدت وزیر، در زمینه افزایش حمایت مالی، کاهش پیک کرونا و عادی شدن شرایط، می‌شود به رونق تولید مستند و پویانمایی در سال آینده امیدوار بود.

حمیدی مقدم از تعامل با نهادها و ارگان‌های مختلف خبر داد: در راستای ایجاد اشتغال برای مستندسازان و همکاری با نهادها و ارگان‌ها برای جذب سرمایه و تولید مشترک مستندهای فاخر با ستاد مبارزه با مواد مخدر مجموعه‌ای از همکاری‌ها را آغاز کرده‌ایم.

بودجه فیلم سینمایی از مرکز می‌رود

حمیدی مقدم با اشاره به تمرکز تولید فیلم سینمایی در بنیاد سینمایی فارابی درباره بودجه‌ای که برای تولید فیلم به مرکز اختصاص می‌یافت، گفت: ردیف بودجه مشخص است، آن ردیف بودجه برداشته خواهد شد. با قول آقای خزاعی در بخش مستند و پویانمایی افزایش بودجه خواهیم داشت. با تمرکز بر تولید فیلم خارج از پایتخت و در نقاط مختلف ایران و توجه به امر آموزش در سراسر کشور در حوزه مستندسازی، بودجه مناسب دریافت خواهیم کرد.

وی درباره برگزاری کارگاه‌های آموزشی در سال ۱۴۰۱ گفت: تمرکز بر آموزش فیلمسازی به شیوه آنلاین و برگزاری کارگاه‌های تخصصی در حوزه پویانمایی و مستند از برنامه‌های سال آینده است. سعی داریم برای نقاط مختلف ایران و مناطق محروم، برنامه‌ریزی آموزشی داشته باشیم، تا جوانان و علاقه‌مندانی که در شهرها و روستاهای مختلف هستند و دسترسی به مرکز ندارند، از عدالت آموزشی و فرهنگی برخوردار شوند. آنها می‌توانند فیلمسازانی باشند که بر اساس فرهنگ و زیست بوم خود، موضوع‌ها و مسائلی را مطرح می‌کنند که برای مخاطب تازه و جذاب است. آثار مستند و پویانمایی که هم به عنوان سند تاریخی مطرح هستند، هم قابلیت نمایش در جشنواره «سینماحقیقت» و تلویزیون را داشته باشند.

حمایت از پخش بین‌المللی آثار مستند و پویانمایی

حمیدی مقدم با اشاره به اهمیت پخش بین‌المللی فیلم‌های مستند و پویانمایی گفت: دفاتر خصوصی و بخش‌های دولتی در این زمینه فعال هستند، از همکاری با دفاتر و دوستانی که معیارهای حرفه‌ای داشته باشند، برای پخش آثارمان استقبال می‌کنیم. ما امکانات و اعتبار هنری و هویتی داریم و همراهی این موسسات با ما، به معرفی آنها هم کمک می‌کند. امیدواریم با اجرای این طرح، ارزآوری و کسب درآمد کنیم. نگاه ما، فقط به جشنواره‌ها نیست، ما می‌خواهیم تولیدات مرکز با مخاطب و مردم ایران و سایر کشورها ارتباط برقرار کند.

وی درباره ادامه طرح «اکران حقیقت» گفت: پس از تجربه برگزاری آنلاین جشنواره «سینماحقیقت»، به این نتیجه رسیدیم که می‌توانیم تولیدات مرکز را به شکل آنلاین عرضه کنیم. با سایت و پلتفرمی که در جشنواره با ما همکاری داشت، کار را شروع کردیم. قرار بود، همزمان با اکران آنلاین، شکل گعده‌ای و محفلی نمایش مستندها را ادامه دهیم. برنامه آماده بود تا اسفندماه مرحله تازه را شروع کنیم، می‌خواستیم سالن‌های سینما را به چرخه نمایش اضافه کنیم که نیاز به پروانه نمایش داشتیم. اما از اسفندماه اتفاق تازه‌ای افتاد. طبق دستور رئیس سازمان سینمایی، ماموریت تازه‌ای برای مرکز تعریف شد و اکران فیلم‌های هنری و تجربی هم بر عهده ما گذاشته شد.

حمیدی مقدم افزود: با توجه به ماموریت‌های پرشمار قبلی و برگزاری شانزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» به صورت فیزیکی و آنلاین، نمی‌توانستیم پذیرای مسئولیت بزرگی مثل اکران فیلم‌های هنری و تجربی باشیم، دو ماه طول کشید و طرح بین مرکز و سازمان سینمایی بررسی شد. اواخر اسفندماه با تاکید و حمایت رئیس سازمان سینمایی، مرکز گسترش مامور به اجرای طرح «هنر و تجربه» شد.

«هنر و تجربه» تعطیل نمی‌شود

مدیر عامل مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی ادامه داد: از سال ۹۲ اکران فیلم‌های هنری و تجربی در موسسه سینمایی هنر و تجربه ایرانیان، آغاز شد. این طرح و ایده آن متعلق به سازمان سینمایی است و موسسه سینمایی هنر و تجربه ایرانیان، مجری بود. دوستان ما در «هنر و تجربه» زحمت زیادی کشیدند. هویتی به وجود آوردند و باعث شدند فیلم‌های هنری که پشت خط اکران مانده بودند، روی پرده بروند. «هنر و تجربه» متعلق به سینمای ایران است.

وی گفت: با آمدن آقای خزاعی به سازمان سینمایی، همواره صحبت از حفظ «هنر و تجربه» و تداوم اکران فیلم‌های هنری و تجربی بود. مهم است که این سرمایه سینمای ایران، از بین نرود. «هنر و تجربه» حفظ و بیشتر حمایت خواهد شد، واژه «هنر و تجربه» سرمایه سازمان سینمایی است و به کشف استعدادهای بسیاری منجر شده، پس مهم است که حفظ و حراست شود. آنچه نباید لطمه بخورد، تداوم نمایش این فیلم‌ها برای مخاطبان است.

حمیدی مقدم ادامه داد: با قول و حمایت آقای خزاعی هیچ وقفه‌ای در جریان نمایش فیلم‌های «هنر و تجربه» نخواهیم داشت، به سالن‌های نمایش اضافه خواهد شد. همچنان چرخه نمایش فیلم‌های مستند، کوتاه و پویانمایی هم وجود دارد. حتی فیلم‌هایی که در دوگانه سینمای تجربی و بدنه هستند، در این تعریف تازه، راه خواهند یافت. مثل فیلم «پوست» که این روزها روی پرده است. کلیت کار همان است، امیدواریم ابداعات و نوآوری‌های برای ارتقای «هنر و تجربه» داشته باشیم. شورای سیاست گذاری جدیدی زیر مجموعه مرکز به این گروه اضافه می‌شود و مسئول مشخصی برای آن تعیین خواهد شد.

مدیر عامل مرکز تاکید کرد: فیلم‌ها مثل چرخه قبلی، در شورا بررسی و برای نمایش انتخاب می‌شوند. فیلم‌هایی که پروانه نمایش دارند، مثل سابق در این چرخه قرار می‌گیرند. نشست‌های نقد و بررسی فیلم، رونمایی از فیلم‌ها، خبررسانی و جریان‌سازی درباره نمایش فیلم‌ها در «هنر و تجربه» را ادامه خواهیم داد.

حمیدی مقدم درباره اضافه شدن «اکران حقیقت» به این چرخه گفت: با توجه به افزایش سالن‌ها و علاقه مندی برای نمایش مویرگی تولیداتمان در مراکز مختلف و مناطق متعدد ایران، «هنر و تجربه» یک ظرفیت تازه برای «اکران حقیقت» است. برای ما مهم است افرادی که علاقه مند به ایجاد پاتوق‌های فرهنگی برای نمایش مستند هستند در اجرای این طرح به ما بپیوندند.

وی در بخش دیگری از سخنانش درباره روند اکران فیلم‌ها در «هنر و تجربه» گفت: اینکه شکل اکران طولی و به روش قبلی باشد، یا با افزایش سالن‌ها، سانس نمایش فیلم‌ها و نحوه اکران شکل تازه‌ای بگیرد، نیاز به بررسی بیشتر دارد. گروه جدید «هنر و تجربه» تحقیق و بررسی خواهد کرد، با همه پخش کنندگان و فیلمسازانی که تجربه حضور در «هنر و تجربه» را دارند، وارد بحث و گفتگو می‌شویم، آسیب‌شناسی و کارشناسی خواهیم کرد تا به بهترین روش برسیم.

محمد حمیدی مقدم ادامه داد: با توجه به اتمام کار همکاران و دوستانمان در موسسه هنر و تجربه، ازدحام کارهای آخر سال و ماموریت‌هایی که باید در مرکز به سامان و سرانجام برسانیم، آغاز تعطیلات نوروز و فیلم‌هایی که قراردادشان قبلاً ثبت شده، نمایش فیلم‌ها طبق برنامه قبلی ادامه می‌یابد و چرخه نمایش متوقف نمی‌شود. پس از آن، با انتشار شیوه‌نامه‌ها و مستقر شدن شوراها، آغاز به کار دوره تازه، با نمایش فیلم‌های جدید از عید فطر خواهد بود.

مدیر عامل مرکز تاکید کرد: با توجه به این زمان کوتاه پیش تولید، امیدواریم که خودمان را در طول زمان و به مرور ترمیم کنیم. مشکلات را، آسیب‌شناسی کرده و روش‌های تازه اکران و پخش فیلم‌های هنری را تجربه کنیم.

وی ادامه داد: در شکل جدید «هنر و تجربه» مرکز گسترش متولی برگزاری این طرح است، اما شرکت‌های پخش مختلفی وجود دارند که فیلم هنری تولید می‌کنند اما آنها را اکران نمی‌کنند، این شرکت‌های فعال می‌توانند وارد چرخه همکاری با ما شوند، ما برای هر فیلمی که در جدول اکران «هنر و تجربه» قرار می‌گیرد، یک حمایت تبلیغاتی و اکرانی در نظر می‌گیریم، شورای تسهیلات خواهیم داشت، هر شرکت پخش می‌تواند از این همکاری استفاده کند، فیلم را خودش اکران کند، اما به دلیل قراردادی که با ما دارد از حمایت‌ها برخوردار شود. از سینماهای «هنر و تجربه» استفاده کند، حقوق مادی هم به خود او متعلق است، این یک اتفاق تشویقی است، دفاتر خصوصی که فیلم‌های پرفروش و سینمای بدنه اکران می‌کنند، بین آنها، آثار متفاوت و هنری هم اکران خواهند کرد. از فیلمسازان جوان حمایت می‌کنند و فضای اکران هم متنوع می‌شود. این قوانین و قواعد به زودی منتشر خواهد شد.

فیلمسازان هم می‌توانند متقاضی اکران «هنر و تجربه» باشند

وی در ادامه تاکید کرد: فیلمسازانی که تهیه کننده و سرمایه گذار فیلمشان هستند، می‌توانند مستقیم با مرکز وارد تعامل و گفتگو شوند، می‌توانند در سایت فرم اکران را پر کرده و متقاضی اکران در «هنر و تجربه» شوند. اگر در شورا پذیرفته شود از حمایت‌ها برخوردار خواهد شد.

حمیدی مقدم افزود: در شکل «هنر و تجربه» بخش آنلاین را به عنوان یک ظرفیت مهم در نظر داریم. البته این بخش هم قبلاً بوده، شاید فرصت تازه‌ای به وجود بیاوریم، بعضی فیلم‌ها اصلاً از ابتدا وارد طبقه بندی دوم بشوند، یعنی به جای اکران فیزیکی، از اول وارد اکران آنلاین شود. این اتفاق با تعامل با سازنده اثر انجام می‌شود.

مدیر عامل مرکز ادامه داد: در شکل جدید اکران «هنر و تجربه»، برای هر فیلمساز، درگاهی برای هر فیلمساز در نظر می‌گیریم تا نحوه اکران فیلمش، شفاف و روشن و قابل پیگیری باشد. تعداد سالن‌ها، فروش بلیتِ هر روز و مسائلی از این نظر بدون واسطه در اختیار فیلمساز قرار می‌گیرد تا تصویر شفافی درباره نمایش و مخاطبان فیلمش داشته باشد.

وی درباره شورای سیاست گزاری تازه «هنر و تجربه» گفت: این شورا مثل شورای قبلی «هنر و تجربه» متشکل از افراد حرفه‌ای، معتبر و قابل وثوق سینمایی است. «هنر و تجربه» هویت خود را حفظ می‌کند و قصدمان این است بر غنا و اعتبار آن بیفزاییم. چه باشیم و چه نباشیم، مهم ادامه این مسیر است.

آغاز به کار شورای برگزاری شانزدهمین جشنواره «سینماحقیقت»

محمد حمیدی مقدم درباره شروع به کار شوراهای شانزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» گفت: آقای خزاعی تاکید داشت زمانی که جشنواره‌ها تمام می‌شود، برگزار کنندگان پس از استراحتی کوتاه، آسیب شناسی و بررسی مسائل جشنواره قبلی را آغاز کرده و برای شروع جشنواره تازه برنامه‌ریزی کنند. ما در مرکز، پس از جشنواره پانزدهم «سینماحقیقت» به تیم برگزاری جشنواره فیلم فجر پیوستیم و از اسفندماه، شورای برگزاری جشنواره شانزدهم آغاز به کار کرد، چند جلسه تشکیل دادیم، برای تنظیم آیین نامه و فراخوان و رفع آسیب‌های دوره قبلی بحث و تبادل نظر کردیم. انشالله فراخوان جشنواره فروردین ماه ۱۴۰۱ اعلام می‌شود و همه قواعد و قوانین شفاف تشریح می‌شود.

مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی گفت: فروردین ماه سال آینده شیوه نامه‌های جذب اثر و تصویب طرح را هم اعلام می‌کنیم تا فیلمسازان و هنرمندان محترم که تمایل به همکاری با مرکز دارند با مراجعه به سایت و ارائه اثر در مسیر ساخت اثرشان، قرار بگیرند.