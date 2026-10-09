به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید فرج‌زاده فسایی در خطبه‌های نماز جمعه فراشبند با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم اظهار کرد: تجسس در زندگی دیگران، سخن‌چینی و انتشار مطالب خصوصی در فضای مجازی می‌تواند به آبروی افراد آسیب بزند؛ بنابراین باید از بدگمانی و قضاوت‌های بدون آگاهی پرهیز کرد.

وی با اشاره به تقابل جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و غرب افزود: این تقابل تنها به مسائل نظامی و اقتصادی محدود نمی‌شود، بلکه استقلال فکری و ارائه الگوهای متفاوت برای زندگی نیز از ابعاد مهم آن است.

امام جمعه فراشبند، تعلق مردم ایران به اهل‌بیت(ع)، شجاعت و مقاومت در برابر دشمنان را از عوامل اقتدار کشور دانست.

اجتماعات مردمی با حفظ وحدت ادامه یابد

فرج‌زاده فسایی با تأکید بر اهمیت حضور مردم در اجتماعات اظهار کرد: دشمنان به دنبال ایجاد آشوب و اختلافات داخلی هستند و مردم باید ضمن ادامه حضور خود، از طرح سخنان تفرقه‌انگیز و توهین‌آمیز پرهیز کنند.

وی همچنین با انتقاد از اظهارات توهین‌آمیز درباره مردم و ائمه جمعه گفت: اختلاف‌نظر نباید به بی‌احترامی به افراد دلسوز انقلاب منجر شود.

امام جمعه فراشبند در بخش دیگری از سخنان خود، خواستار راه‌اندازی خط حمل‌ونقل عمومی برای جابه‌جایی مسافران به دانشگاه پیام نور، بیمارستان و روستاهای کنارمالک و حسین‌آباد شد و بر ضرورت پیگیری این مطالبه چندساله مردم تأکید کرد.