خبرگزاری مهر، گروه سیاست- محمد مهاجرانی: پس از وقفه‌ای که در مذاکرات وین توسط مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام شد، اکنون همه‌ی طرف‌های مذاکره کننده در پایتخت‌ها هستند و بنابر گفته‌ی مذاکره‌کنندگان اکنون صرفا زمان تصمیم‌گیری‌های سیاسی در پایتخت‌ها است که به طور مشخص واشنگتن مقصد اول این نوع تصمیم‌گیری ها است.

البته به نظر می‌رسد طرف آمریکایی بیش از آنکه به دنبال تصمیم‌گیری باشد، به دنبال تصمیم‌سازی از طریق بازی رسانه‌ای و انتشار اخبار غلط و جهت‌دار است.

به این ترتیب از روز گذشته برخی از رسانه‌های غربی مانند رویترز و اکسیوس با خط خبری مشکوکی و با ایجاد دوگانه‌سازی‌های کاذب مانند رفع تحریم و تحریم‌های سپاه پاسداران، توپ را در زمین تهران بندازند.

اکسیوس روز گذشته به نقل از منابع صهیونیستی مدعی شد: (دولت بایدن در حال بررسی حذف سپاه از لیست سازمان‌های تروریستی در ازای تعهد منطقه‌ای ایران است.

توافق احیای برجام تقریباً کامل شده، اما حذف نام سپاه از لیست تروریستی، یکی از مسائل کلیدی باقی‌ مانده برای نهایی شدن توافق است.

یکی از ایده‌هایی که توسط دولت بایدن مورد بررسی قرار می‌گیرد یک اعلام عمومی است مبنی بر اینکه ایالات متحده این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که اگر تشخیص دهد ایران به تعهد خود برای کاهش تنش در منطقه عمل نکرده است، سپاه پاسداران را مجدداً در لیست سازمان‌های تروریستی قرار دهد.)

نکته‌ی قابل توجه در این خط رسانه‌ای مشکوک، استناد رسانه‌های غربی به منابعی از رژیم صهیونیستی است که بنا بر گفته‌ی آن‌ها آمریکا در حال بررسی لغو تحریم‌های سپاه پاسداران در ازای برخی از محدودیت‌ها است.

از آنجایی که سران رژیم صهیونیستی پس از سیلی موشکی که در اربیل خوردند در موقعیت ضعف قرار گرفته‌اند و به خوبی می‌دانند که هیچ نقطه‌ی امنی در منطقه ندارند، با راه انداختن این کارزار رسانه‌ای به دنبال خلق سپر امنیتی برای خود در منطقه هستند.

جمهوری اسلامی ایران تاکنون به صراحت اعلام کرده است که حضور صهیونیست‌ها را در اطراف خود برنمی‌تابد و برای حفظ امنیت کشور و آسایش ملت ایران در مقابل این کانون ناامنی در منطقه از هیچ اقدامی فرو گذار نخواهد کرد.

ایالات متحده نیز که پس از اظهارات وزیر امور خارجه روسیه دستاویزی برای بهانه‌جویی و مقصرنمایی سایر طرف‌ها ندارد، با طرح این موضوع به دنبال افزودن خواسته‌های فرابرجامی خود در توافق احتمالی وین است؛ البته پیش از این مسئولین عالی کشورمان در سطوح مختلف بر غیرقابل مذاکره بودن دستاوردهای نظامی و همچنین نفوذ منطقه‌ای ایران تاکید کرده‌اند که به نظر می‌رسد، لازم است همچون گذشته با اتخاذ مواصع روشن و قاطع، خطوط جدید رسانه‌ای غرب را برهم بزنند.

