وضعیت جوی تهران تا پایان هفته/ پیش بینی وزش باد شدید و رگبار

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس بررسی دادهها و نقشههای پیشیابی هواشناسی، وضعیت جوی استان تهران طی پنج روز آینده آسمانی کمی ابری تا نیمهابری در بعضی ساعات همراه با وزش باد پیشبینی میشود. با تأثیر زبانه یک سامانه بارشی از شمال و غرب استان، در بعضی ساعتها آسمانی ابری و رگبار پراکنده گاهی با رعد و برق و وزش باد شدید و احتمال تگرگ (به ویژه عصر و شب امروز سهشنبه و پنجشنبه در بخشهای شمالی) مورد انتظار است.
همچنین در بخشهای جنوبی گاهی خیزش موقتی گرد و خاک دور از انتظار نیست. عصر امروز و امشب کاهش نسبی دما و از عصر چهارشنبه تا پنجشنبه (۳ و ۴ فروردین) افزایش نسبی دما پیشبینی میشود.
طی روزهای جمعه و شنبه (۵ و ۶ فروردین) آسمان صاف تا نیمه ابری در بعضی ساعات وزش باد شدید مورد انتظار است.
بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، ایستگاه فیروزکوه (امین آباد) با بیشینه دمای ۴ درجه سانتیگراد سردترین نقطه استان تهران در ۲۴ ساعت گذشته گزارش شده است.
طبق این گزارش، آسمان تهران فردا (۳ فروردین) نیمه ابری گاهی ابری و وزش باد شدید و رگبار باران با حداقل دمای ۹ و حداکثر دمای ۱۸ درجه سانتیگراد و در روز پنجشنبه (۴ فروردین) نیمه ابری تا ابری از بعدازظهر وزش باد شدید گاهی رگبار و رعد و برق با حداقل دمای ۱۰ و حداکثر دمای ۱۹ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
نظر شما