به گزارش خبرگزاری مهر، ساعت زمین یک رویداد جهانی سازماندهی شده توسط صندوق جهانی طبیعت (World Wide Fund for Nature) است که در آن سازهها و ساختمانهای معروف جهان از ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه تا ۲۱ و ۳۰ دقیقه در آخرین شنبه ماه مارس، به مدت یک ساعت چراغها و تجهیزات الکترونیک غیر ضروری خود را با هدف آگاهیبخشی در مورد احترام به محیط زیست، تغییر اقلیم و حفظ انرژی خاموش میکنند.
صندوق جهانی طبیعت (WWF) طرح ساعت زمین را از سال ۲۰۰۷ برای نخستین بار در استرالیا اجرا کرد که با استقبال کم نظیر مردم سراسر جهان مواجه شد، به گونهای که بیش از ۱۲۸ کشور جهان در این طرح مشارکت داشتند.
بر همین اساس نیز پل طبیعت و گنبد مینا که در منطقه فرهنگی و گردشگری عباسآباد قرار دارد، همه ساله در حمایت از محیط زیست جهانی در این شب چراغهایشان خاموش میشوند.
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